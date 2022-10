Cairo in lutto per la scomparsa di Bianca Freccero, la “donna delle iniezioni”

Cairo Montenotte in lutto per la scomparsa di Bianca Freccero, donna molto conosciuta da tutta la comunità cairese a cui ha sempre dato il suo contributo. Aveva 86 anni.

“Un’istituzione per la città e per tutti i cairese”, la descrivono dal gruppo consigliare “Noi per Cairo” che la ringraziano per quanto fatto durante la sua vita.

Sempre in sella alla sua amata bicicletta, in qualsiasi condizione climatica, Bianca era conosciuta da tutti come “la donna delle iniezioni”. Per chi ne aveva bisogno, infatti, si metteva sempre a disposizione cercando di dare una mano.

Donna quindi instancabile e di un’estrema gentilezza e bontà, che era nel cuore dei tantissimi cairesi che l’hanno conosciuta e hanno avuto bisogno di lei.

Bianca lascia i figli Fabio e Luca. I funerali saranno celebrati domani (13 ottobre) alle ore 15 al Santuario della Madonna delle Grazie di Cairo.