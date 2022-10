Caccia al cinghiale, un lettore: “I cacciatori non partecipano per rispetto della loro intelligenza e per non condividere una farsa”

In relazione all’articolo apparso suo V/s giornale (ed agli altri che si sono susseguiti nei giorni scorsi) mi permetto fare alcune considerazioni.

Parto da una premessa.

L’art. 1 c. 1 della legge 157/1992 “protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio” recita testualmente : La fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell’interesse della comunità nazionale ed internazionale. E prosegue al c. 2 : L’esercizio dell’attività venatoria è consentito purchè non contrasti con l’esigenza di conservazione della fauna selvatica e non arrechi danno effettivo alle produzioni agricole.

Lo Stato rende disponibile tale suo patrimonio attraverso il pagamento annuale di tasse statali per € 174, regionali per € 90 e ad ogni Ambito di Caccia altrettanti € 90 . Totale annuale € 354. Ciò moltiplicato per ciascun cacciatore oltre ad € 600 per ciascuna squadra costituita all’interno di ciascun Ambito.

Ciò solo per significare che i cacciatori non sfruttano il territorio ma esercitano un loro diritto su cui lo Stato comunque lucra.

La questione economica è però del tutto marginale.

In questo momento i veri cacciatori come me non parteciperanno alla caccia al cinghiale come è stata impostata per questa stagione per una questione di rispetto della propria intelligenza e per la volontà di non condividere una specie di farsa.

Mi spiego.

La stagione scorsa è stata interrotta prima del raggiungimento della quota prevista per l’abbattimento perché si era cominciata a manifestare la peste suina.

Forse qui non ci starebbe male un primo suggerimento ai giornalisti seri: piccola indagine su come si è propagata.

Ma vado oltre.

Panico apparente ovunque, nomina di commissari straordinari regionali poi nazionale. Abbattimento di migliaia di suini di allevamenti “minori” con danni irreversibili per gli allevatori più piccoli. E poi si viene a sapere – tra le righe – che nessuno di questi capi abbattuti presentava alcun sintomo della malattia o di altra malattia.

Poi si da inizio di un tourbillon di riunioni con tutta la politica, compresi i vertici delle Associazioni dei cacciatori (che naturalmente non hanno minimamente consultato la loro base, come avviene troppo di frequente) e risultato eclatante: nelle zone più colpite costruiamo mega recinti per evitare che i cinghiali malati si trasferiscano altrove.

Quindi affidamenti di incarichi con regole straordinarie a ditte professionalmente preparate (quali, quelle dei cantieri edili che lavorano sulle strade che i cinghiali non li hanno mai visti nemmeno da lontano?) che hanno installato anche lucine blu sulle reti perché notoriamente i cinghiali si fermano davanti a ciò o chi passa dalle strade “protette” deve avere indicazioni di sicurezza come nelle gallerie autostradali.

Naturalmente con costi a carico della collettività.

Qui secondo suggerimento ai giornalisti seri: piccola indagine sulla professionalità di chi ha segnalato le caratteristiche delle reti e della loro sistemazione e su chi le ha installate!!

Qualcuno ha provato a visitare tali recinti e si è reso conto di ciò che è rimasto? Reti divelte ovunque perché – come i cacciatori ed i contadini sanno bene – ci vuole altro per fermare i cinghiali!!

Ora siamo davanti all’ultima (per ora) fase. Inizio della caccia e prima della data stabilita dalla legge regionale (almeno quella ligure) convocazione dei rappresentanti di tutte le squadre ad un incontro con l’ASL che dice: ciascuna squadra di cacciatori deve costruire a sue spese una propria cella frigo nella quale ricoverare le bestie abbattute (spesa ipotizzata da € 3500 a € 5000) . Prelievo di campioni da ciascun animale per le analisi di laboratorio. Piccolo inciso: gli animali catturati sono stati sempre sottoposti a prelievi a campione e mai un animale di è rivelato malato, non dico di peste suina ma nemmeno delle altre malattie tipiche dei suini.

Anche in Piemonte stesse indicazioni con la differenza che in Piemonte non hanno ancora autorizzato la caccia al cinghiale.

Dopo di che: se le analisi daranno risultato negativo (quindi animale sano) mantenimento della carcassa nella cella frigo, se le analisi dovessero dare risultato positivo (quindi bestia malata) ugualmente mantenimento della carcassa nella cella frigo. In alcun caso (quindi nemmeno con bestia sana) è prevista la possibilità di autoconsumo (tanto meno alle persone eventualmente bisognose, come ho letto da una proposta recente. Nessuno spreco alimentare? Però ci insegnano a cucinare le bucce di patate o di frutta!!).

Alla fine di tutto ciò con tempi assolutamente non comunicati e difficilmente prevedibili (anzi, forse si può prevedere un tempo “biblico”) in quanto, le carcasse (tutte, sane e malate) devono essere mantenute nelle celle frigo per essere poi avviate alla distruzione attraverso incenerimento. Come dovrebbe avvenire per le carcasse ricoverate nelle celle frigo delle ASL da parecchio tempo e che nemmeno loro sono riuscite ancora smaltite.

In una struttura unica tra Piemonte e Liguria già intasata di lavoro e che lascia intravedere tempi lunghissimi, per non parlare dei costi. Sempre a carico della collettività o per caso a carico di quei disgraziati dei cacciatori?

Nel frattempo – in attesa di smaltimento – celle frigo attive a spese e carico delle squadre, con consumi di energia elettrica enormi, visto l’importo delle attuali bollette. Questo per garantire il risparmio energetico? Però riceviamo messaggi con suggerimento di utilizzare solo una volta al giorno la lavastoviglie!! Qualche benpensante che ama o vende pannelli solari potrebbe proporre una loro installazione, magari obbligatoria per i consumi sostenibili!! Così andrebbe meglio??

A questo punto qualcuno si domanda ancora perché i cacciatori si rifiutano di partecipare a questo caos, con il rischio di essere accusati magari di non rispettare correttamente la temperatura delle celle (peraltro quale? Quella del frigo di casa?) o qualcuno che accusi qualche squadra di aver alzato un volume abusivo in un cortile per ospitare la cella, visto che l’ingresso di casa dei cacciatori non è luogo utilizzabile?

E poi stendiamo un velo sugli ambientalisti….strali contro i cacciatori perché non collaborano in questo momento delicato. Ma prima di lanciare accuse si informano della reale situazione? Sorvoliamo su questo perché chi si considera ambientalista solo perché ama passeggiare sui lungomari alberati forse farebbe meglio a tacere rispetto a chi conosce il bosco in tutte le sue sfaccettature e dedica ore del suo tempo alla pulizia e riordino dei sentieri in silenzio ed in perfetta solitudine!

Grazie per l’attenzione.

Mauro Pronzato

Vice Caposquadra Squadra 16 – Ambito 1 Savona levante