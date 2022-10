Buone notizie al Santa Corona, delicato intervento su una 18enne coinvolta in un grave incidente: è fuori pericolo

Pietra Ligure/Ventimiglia. E’ finalmente fuori pericolo la giovane Sofia, la 18enne rimasta gravemente ferita in un incidente stradale avvenuto mercoledì 26 ottobre a Ventimiglia, sul cavalcavia di Roverino, in cui ha perso la vita un imprenditore cinese, Youyue Zhou, di 50 anni. La ragazza era stata trasportata d’urgenza all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, dove ieri ha subito un delicato intervento chirurgico.

Sofia era alla guida di una Fiat Cinquecento e viaggiava in direzione monte, quando la sua auto si è scontrata frontalmente, per motivi ancora in fase di accertamento, contro la Mercedes Ml su cui viaggiavano tre cittadini cinesi. Le condizioni della ragazza sono apparse subito molto gravi, tanto che è stata trasportata in elicottero al Santa Corona.

Ad aggiornare gli amici e conoscenti di Sofia e i tanti ventimigliesi che hanno rivolto alla famiglia pensieri di vicinanza e affetto, è la madre della 18enne: “Sofia ringrazia tutti, uscita dalla sala operatoria, hanno fatto due trasfusioni di sangue perché ha perso molto sangue, l’hanno inchiodata per bene, avambraccio e bacino femore, rimangono le costole rotte ma sapete che c’è? Che Sofia ha detto che si sente rinata e c’è che la vita è una cosa meravigliosa. Grazie a tutti per la solidarietà e l’affetto dimostrato”.

Nell’incidente sono rimasti feriti, in modo meno grave, anche gli altri due cinesi: Hu Shaocu, 53 anni, e la moglie Xiaozhen Zhu, 49 anni, che erano, rispettivamente, alla guida del Mercedes e sul sedile del passeggero.