Bper Rari Nantes Savona, il presidente Maricone: “Valorizzare i giovani la nostra missione, non disponiamo delle finanze per puntare allo scudetto”

Savona. Oggi presso la piscina comunale “Zanelli” è andata in scena la presentazione dell’accordo di partnership tra Rari Nantes Savona e Bper, istituto di credito in cui da fine novembre confluirà Banca Carige.

A margine dell’evento a commentare la prosecuzione di un rapporto ormai trentennale è stato Maurizio Maricone, presidente della società biancorossa il quale ha esordito dichiarando: “Siamo molto soddisfatti dell’abbinamento con un istituto di credito, una banca che continuiamo a ritenere di grande importanza per il nostro territorio nonostante il cambio del nome. Abbiamo perso la denominazione ligure ma allo stesso tempo acquisito un importante gruppo che penso possa fare bene non soltanto alla Rari Nantes, ma a tutto il nostro territorio.”

Successivamente l’intervistato ha ricordato i tempi in cui la società era costretta ad utilizzare la piscina di Luceto in attesa dell’ultimazione dei lavori di copertura dell’attuale piscina “Zanelli”, un’epoca definita “lontana” che nel frattempo ha ceduto il passo ad iniziative e partnership come quelle siglate con Banca Carige prima e Bper poi, collaborazioni volte allo sviluppo della Rari Nantes.

“Mi auguro che essendo aumentate le dimensioni bancarie possano anche aumentare le sponsorizzazioni per poter fare ancora più cose insieme – ha proseguito Maricone – In questo momento sognare in grande credo significhi essere stati in finale in quasi tutti i campionati giovanili di pallanuoto avendo vinto tutte le medaglie possibili nei campionati di nuoto sincronizzato, aver mandato le nostre atlete e i nostri atleti a disputare i campionati Mondiali ed Europei, questo con le prime che hanno saputo portare a casa medaglie importanti.”

“Se qualcuno però mi chiedesse quando torneremo a vincere lo scudetto nella pallanuoto – ha continuato ancora il presidente biancorosso – risponderei che al momento non disponiamo del budget per arrivarci. La nostra missione dev’essere la promozione di sport come la pallanuoto ed il nuoto sincronizzato. Puntiamo ad incrementare un contenuto educativo e di sviluppo per i giovani. Crediamo di poterci comportare proprio come una banca, luogo in cui vengono conservati i soldi e la buona fede delle persone. Noi conserviamo i ragazzi e le ragazze presso le nostre strutture preservando quindi i ‘beni’ più preziosi dei genitori. Pensiamo di poter essere il loro ‘caveau’, proprio come quello di una banca.”