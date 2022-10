Bper Rari Nantes Savona, debutto positivo in campionato: 14-8 alla De Akker Team

Savona. La Bper Rari Nantes Savona ha vinto, oggi pomeriggio, con la De Akker Team, nella piscina Zanelli, l’incontro valevole per la prima giornata della regular season del campionato di Serie A1

Il risultato finale della partita in favore dei biancorossi padroni di casa è stato di 14-8, al termine di un match combattuto soprattutto nei primi due tempi, dove la squadra di Bologna era anche riuscita a portarsi in vantaggio. Poi, nel terzo e quarto tempo, il Savona ha preso in mano le redini della partita conquistando la vittoria con un punteggio largo. Anche in Coppa Italia l’incontro tra le due squadre era terminato con 6 reti di scarto, ma 13 a 7.

Il capitano savonese, Valerio Rizzo, oggi autore di due reti, commenta così l’incontro: “È stata una partita difficile e lo sapevamo. Il Bologna è una squadra ostica, ben preparata, con un ottimo allenatore che ci conosce bene. Purtroppo siamo anche incappati in una giornata sfortunata per noi, ma siamo riusciti comunque a portare a casa il risultato. Dobbiamo crescere e continuare col nostro ritmo. C’è ancora molto da migliorare”.

Il prossimo impegno per la Rari è con il qualification round II della Len Euro Cup che si disputerè a Strasburgo, in Francia, dal 28 al 30 ottobre.

Il tabellino:

Bper Rari Nantes Savona – De Akker Team 14-8

(Parziali: 3-4, 3-1, 3-2, 5-1)

Bper Rari Nantes Savona: Nicosia, Rocchi, Patchaliev 1, Giovanetti, Panerai 2, Rizzo 2, Caldieri 1, Bruni 2, Campopiano 3, Guidi, Durdic 2, Lanzoni 1, Da Rold. All. Alberto Angelini.

De Akker Team: Cicali, Grossi 1, Spadafora 1, Baldinelli, Boggiano, Kadar, Guerrato 1, Milakovic 2, Alfonso 2, Manzi 1, Cocchi, Deserti, Pederielli. All. Federico Mistrangelo.

Arbitri: Raffaele Colombo (Maslianico) e Fabio Ricciotti (Roma). Delegato Fin: Emanuele Costa (Santa Margherita Ligure).

Note. Superiorità numeriche: Savona 5 su 16 più rigore realizzato, De Akker 3 su 16 più 2 rigori realizzati. Usciti per tre falli: a 6’29” dalla fine del quarto tempo Guidi, a 2’34” dalla fine del quarto tempo Lanzoni. A 1’04” dalla fine del primo tempo è stato espulso definitivamente con sostituzione Deserti.