Bonifica siti contaminati, Regione stanzia oltre 80mila euro per l’ex discarica di ceneri

Liguria. La Giunta regionale ha deliberato la programmazione, per l’annualità 2022, delle risorse finalizzate alla bonifica di siti contaminati della Regione Liguria che, per il triennio 2022-2024 prevede, nell’ambito del Programma 9.8 “Qualità dell’aria e riduzione dell’inquinamento”, l’attuazione di interventi finalizzati alla riduzione delle superfici inquinate.

Dopo un primo intervento a favore del Comune di Follo per il completamento della messa in sicurezza e bonifica dell’area ex Tiro al volo, altri 266.755 euro saranno destinati al Comune di Camporosso per completamento dell’attività di Caratterizzazione della discarica lungo il torrente Nervia, sulla sponda destra del torrente Canei per una somma di 20.928 mila euro; al comune di Savona per l’aggiornamento del Piano di Caratterizzazione e della progettazione definitiva/esecutiva della messa in sicurezza dell’ex discarica di ceneri in località Passeggi sarà destinato un contributo di 57.645, mentre 28.182 sono stati stanziati per la progettazione e messa in sicurezza permanente della stessa area; 160.000 euro saranno invece destinati al comune di La Spezia per l’ aggiornamento del progetto di bonifica della ex area IP.

“Continuano gli investimenti per le bonifiche e la messa in sicurezza di siti inquinati in Liguria – ha commentato l’assessore all’Ambiente Giacomo Giampedrone – In questi anni abbiamo dato tutto il supporto possibile per risolvere un problema fondamentale per la salute dei cittadini e arrivandoci dopo una serie di interventi concreti. Tra questi c’è la bonifica dell’ex area IP, che finalmente consente di sbloccare una bonifica arrestatasi da diversi anni”.