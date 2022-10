Bocciofila a Pietra Ligure, affidamento temporaneo in vista di un nuovo bando sulla gestione

Pietra Ligure. L’amministrazione comunale di Pietra Ligure interviene sulla gestione della Bocciofila di via Morelli, che comprende un campo da bocce all’interno della tensostruttura e un altro all’aperto, oltre ai locali per bar e ristorazione con dehor nell’area esterna.

Oggi si è infatti ultimata la rescissione del contratto stabilito con la vecchia gestione (dopo che si sono verificati diversi passaggi e alternanze gestionali): un rilascio che ha ridato in mano la struttura al Comune pietrese, che ora vuole ripristinarne la funzionalità.

Intanto, questa mattina, come primo atto formale è stato dato un affidamento diretto e temporaneo alla Bocciofila di Pietra Ligure e della Val Maremola, che ha utilizzato il bocciodromo e gli spazi sportivi dell’area in questi anni. “Un provvedimento per ridare vita alla struttura e concedere l’utilizzo della parte sportiva all’associazione” afferma il vice sindaco e assessore Daniele Rembado.

Tuttavia, ora la Bocciofila pietrese è ancora “off limits” in quanto è stata accertata una grave perdita di acqua, pare mai opportunamente segnalata anche per una complessa situazione di contenziosi in essere proprio sul servizio idrico. L’Ufficio Tecnico ha immediatamente segnalato il problema alla Servizi Ambientali, che sta già operando per la riparazione necessaria: un intervento, sembra, non semplice considerato il danno presente.

Nel frattempo è previsto un servizio provvisorio per l’erogazione dell’acqua, in attesa che possa completarsi la soluzione del guasto tecnico: “In questo modo l’associazione sportiva potrà già usufruire dei campi da bocce” aggiunge Rembado.

“L’affidamento sarà fino al mese di aprile 2023, periodo nel quale auspichiamo possa essersi già conclusa la procedura di gara che abbiamo in mente di espletare per garantire una nuova gestione e rilanciare al tempo stesso una struttura comunale che riteniamo importante per la complessiva offerta cittadina, valorizzando oltre all’ambito sportivo anche quello relativo al servizio bar-ristorante” sottolinea ancora Rembado.

“Insieme agli uffici stiamo predisponendo gli atti propedeutici al bando, con l’obiettivo di dare, entro la prossima primavera, una nuova vita al nostro bocciodromo” conclude il vice sindaco pietrese.

Ancora allo studio forme e modalità della procedura di gara: fino ad ora la gestione era integrata, ovvero sia parte sportiva che bar-ristorante, ma non si esclude che l’amministrazione possa trovare una formula alternativa.