Biker cade nell’entroterra di Finale, soccorsa dall’elicottero

Finale Ligure. Soccorso per una donna in mountain bike oggi nell’entroterra di Finale Ligure, in zona San Bernardino.

La donna, svizzera, è caduta rimediando una possibile frattura della spalla sinistra. Sul posto sono intervenuti il soccorso alpino e speleologico Liguria, i vigili del fuoco e la Croce Verde di Finalborgo.

La donna è stata medicata e stabilizzata. Trovandosi lontana dalla strada, è intervenuto l’elisoccorso Grifo che ha issato la donna a bordo trasportandola poi all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.