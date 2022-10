Savona. “Tutti in piazza per dire stop al conflitto in atto in Ucraina e, più in generale, a tutti quelli in corso del Mondo”. È con questo intento che, questo pomeriggio, decine e decine di persone, tra cui tantissimi giovani, si sono ritrovati in Piazza Mameli, a Savona.

Ad organizzarla, le principali associazioni antifasciste del territorio e delle organizzazioni che promuovono la pace, con una richiesta ben chiara: la “messa al bando delle armi nucleari” e il “cessate il fuoco immediato tra Russia e Ucraina e tutte le guerre sul pianeta”.

Di seguito, il discorso integrale letto sul palco questo pomeriggio: “Savona ancora una volta ha saputo rispondere presente su un tema così importante come la Pace. Grazie alle tantissime associazioni e organizzazioni del territorio savonese che hanno permesso questa iniziativa. In pochissimi giorni abbiamo saputo costruire una rete di solidarietà e organizzativa importante, tutti sotto l’ombrello arcobaleno della Pace”.

“Presidio quello di questo pomeriggio a Savona, come in altre 100 piazze d’Italia che precede la grande manifestazione nazionale del prossimo 5 novembre a Roma dal titolo ‘Tacciano le armi. Negoziato subito’, dove oltre 400 associazioni si ritroveranno, anzi ci ritroveremo, in Piazza S. Giovanni per rivendicare fortemente la fine della Guerra, la fine di tutte le Guerre in corso nel Pianeta, l’avvio di un negoziato verso una conferenza internazionale di Pace. Un appuntamento Unitario e Inclusivo. Scendiamo in piazza e lo rifaremo nelle prossime settimane perché non possiamo e non dobbiamo accettare che la guerra torni ad essere lo strumento che regola i rapporti tra gli stati e le nazioni”.

La manifestazione per la Pace protagonista a Savona

“Sono passati ormai otto mesi dall’inizio dell’invasione russa. Oggi la guerra è diventata la quarta o quinta notizia in ordine di importanza sulle testate. Ma i bombardamenti continuano e le persone continuano a morire. Sono migliaia i morti e milioni gli sfollati. Allora pensiamo che mai come adesso dobbiamo dire, con ancora più forza, che quella guerra va fermata. E che la pace la si pratica non aumentando il riarmo, ma con più diritti e più democrazia”.

“L’invasione dell’Ucraina da parte della Russia è inaccettabile, ed è la causa che ha riportato nel cuore dell’Europa una guerra che si avvia a diventare un conflitto globale tra blocchi militari con drammatiche conseguenze per la vita e il futuro dei popoli ucraino, russo e dell’Europa intera. Siamo vicini e solidali con la popolazione colpita, con i profughi, con i rifugiati , con i lavoratori, costretti a fuggire, ad abbandonare le proprie case, il proprio lavoro, vittime di bombardamenti, violenze, discriminazioni, stupri, torture”.

“Di fronte a questa minaccia l’opinione pubblica sembra pericolosamente assuefatta. Si diffonde una sensazione di inevitabilità e di rassegnazione o, peggio, l’idea che solo una ‘resa dei conti’ possa fare nascere un nuovo e stabile ordine mondiale. Ma oggi nessuna guerra può impedire un ordine sotto le cui macerie non restino il pianeta, i popoli, l’umanità tutta. E’ per questo che non ci può rassegnare. E’ per questo che è necessario costruire una mobilitazione nazionale e internazionale per rivendicare la Pace”.

“Per interrompere la guerra, l’Italia, l’Unione Europea e le Nazioni Unite devono assumersi la responsabilità del negoziato che fermi l’escalation e raggiunga l’immediato cessate il fuoco, mettendo in campo tutte le risorse e i mezzi della diplomazia al fine di far prevalere il rispetto del diritto internazionale, portando al tavolo del negoziato i rappresentanti dei governi di Kiev e di Mosca, assieme a tutti gli attori necessari per trovare una pace giusta”.

“Ribadiamo con forza anche da questa Piazza che la guerra non è la soluzione, ma una delle principali cause delle crisi che minano in maniera irreversibile l’equilibrio politico-economico dei Paesi. Questa Guerra, oltre a prefigurare il rischio nucleare, alimenta un aggravamento economico, sociale e umanitario in ogni parte del pianeta, scatenando un effetto domino invadendo ogni ambito e spazio, dai mercati al commercio, nell’aumento esponenziale dei costi delle materie prime, dell’energia, con l’inflazione che galoppa e i salari e le pensioni che perdono potere d’acquisto, con l’aumento dei nuovi poveri che per il nostro Paese sta già interessando oltre 6 milioni di persone”.

“Inoltre per le difficoltà di rifornimento del grano per i paesi più poveri, che da questi approvvigionamenti dipendono per sfamare le popolazioni, c’è il rischio di una vera e propria carestia con la conseguenza di altri milioni di profughi che affamati cercheranno di fuggire dalle loro terre per l’Europa. Non per arricchirsi ma per mangiare. Per noi, tutti noi, è importante ribadire il concetto che la pace è l’unica condizione per affermare i diritti, per affermare la democrazia e la possibilità di cambiare un modello sociale ed economico che consideriamo sbagliato”.

“Dire basta alle guerre e alla folle corsa al riarmo che arricchiscono i mercanti di morte e distruggono i progetti di vita dei nostri figli, è nell’interesse di tutti e di tutte. È l’unica strada che ci può far uscire dalla crisi del sistema. Deliberare così come ha fatto il nostro Governo e molti altri in Europa un aumento delle spese militari, sempre, ma soprattutto durante una guerra nel cuore dell’Europa è semplicemente folle. Per l’Italia si parla di oltre 13 miliardi di euro, parte di questi sottratti a sanità, istruzione, welfare, sviluppo, ambiente e sociale”.

“Occorre garantire la sicurezza condivisa. Le guerre e le armi puntano alla vittoria sul nemico ma non portano alla pace, tendono a diventare permanenti ed a causare solo nuove sofferenze per le popolazioni. Tutte. Bisogna invece far vincere la Pace, ripristinare il diritto violato e garantire la sicurezza condivisa. Non esiste guerra giusta, solo la pace è giusta. La guerra la fanno gli eserciti, la pace la fanno i popoli, la pace si può e si deve costruire anche da queste e con queste iniziative. E’ il momento della Pace, della responsabilità, della non violenza. E’ il momento di fare sentire con forza la voce della pace in ogni angolo del Pianeta. Come diceva Aldo Capitini ‘A ciascuno di fare qualcosa'”.

Di seguito coloro che hanno annunciato la propria adesione: ACLI SV, ANED, ANPI, ANTEAS SV, ARCI, Associazione Italia Cuba, Associazione Italiana Combattenti Interalleati, Associazione Italia Nicaragua, Associazione Papa Giovanni XXIII di Finale Ligure, AUSER SV, Bottega della Solidarietà Onlus, Caritas, CGIL SV, CISL SV, Circolo ACLI Helder Camara di Cogoleto, Comunità di Sant’Egidio, Emergency, Federconsumatori SV, FIVL, ISREC, Legambiente, LIBERA, Partigiani per la Pace, SUNIA SV, UDI, UIL SV.