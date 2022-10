Basket, le assenze non fermano l’ABC Alassio: buona la prima contro l’Ospedaletti

Alassio. Prima trasferta dell’anno ed è vittoria per l’ABC Alassio che, nonostante una squadra rimaneggiata, dimostra tanta voglia di fare. L’avversaria è l’Ospedaletti, compagine ben più esperta.

La partita vede i viaggianti condurre, ma con margini sempre ridotti. Solo negli ultimi minuti il divario si dilata fino al 53-71 finale per la giovanissima squadra gialloblu.

Per gli alassini da segnalare il debutto del 2005 Andrea Pezzolo in prima squadra e il rientro dopo mesi di stop di Samuele Giribaldi e Matteo Manfredi.

“La squadra ha reagito bene nonostante le numerose assenze- dicono i coach Accinelli e Ciravegna – La voglia di lottare e resistere ha fatto la differenza anche se siamo ancora lontani dalla forma migliore e indietro per quel che riguarda i meccanismi di squadra e la fluidità in attacco. Tutti e dieci i giocatori hanno portato il loro contributo e per questo li ringraziamo”.

Ospedaletti 53 – ABC Alassio 71

Ospedaletti: Colombo 22, Paganini 7, Bedini 6, Blasetta 6, Giiliano 4, Formica 4, Vivo 2, Rudien 2, Ferraris, Caridi, Moraglia. All. Lupi

ABC Alassio: Robaldo 12, Pezzolo, Manfredi M. 2, Mola n.e., Fousfos, Arienti 11, Giribaldi 16, Arrighetti 10, Noumeri 8, Magaletti 10, Varaldo 2. All. Accinelli-Ciravegna