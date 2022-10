Basket, in A2 primo sigillo casalingo per Amatori Savona: le biancorosse battono Stella Azzurra Roma

Liguria. Continuano i campionati di pallacanestro che vedono le squadre liguri impegnate dalla Serie C Silver e Serie D, sotto l’egida del Comitato Regionale Liguria della FIP, fino ai campionati nazionali e interregionali.

SERIE A2 FEMMINILE

Pronto riscatto delle due formazioni liguri nel Girone Sud. Cestistica Spezzina di Coach Corsolini (Zolfanelli 14, Colognesi 13) perde Castellani per infortunio ma riesce a far valere il fattore casa superando in volata la Polisportiva Battipagliese di Coach Maslarinos (Rylichova 12, Alford e Milani 10). Primo sigillo casalingo anche per l’Amatori Savona di Coach Dagliano (Pobozy 22, Paleari 20) che, con una prova di forza al PalaPagnini, conquista i due punti contro la Stella Azzurra Roma di Coach Imbrogno (Bucchieri 15, Pelka 12).

I RISULTATI

CESTISTICA SPEZZINA vs POLISPORTIVA BATTIPAGLIESE 68-63

AMATORI SAVONA vs STELLA AZZURRA ROMA 85-65

CAMPIONATI INTERREGIONALI

Per quanto riguarda gli impegni interregionali, tris di successi per le tre liguri impegnate. Seconda vittoria consecutiva per la Tarros La Spezia di Coach Scocchera (Vignali 20, Ramirez 13) in Serie C Gold toscana, ottenuta al PalaSprint contro il Basket Valdisieve di Coach Pescioli (Corradossi 18, Occhini 13). Continua la marcia della Next Step Rapallo di Coach Bruno (Lamine 12, Miaschi 10), giunta alla terza vittoria consecutiva in Serie C Gold piemontese superando il Derthona Basket Lab di Coach Tosarelli (Tambwe 12, Bladi 10). Infine, secondo sigillo per Academy La Spezia di Coach Bonanni (Morselli 20, Maiocchi 15), capace di superare in maniera agevole una rimaneggiata Florence Basket di Coach Romanelli (Consumi 8, Casiglia 6) in Serie B toscana.

I RISULTATI

TARROS LA SPEZIA vs VALDISIEVE BASKET 68-63

NEXT STEP RAPALLO vs DERTHONA BASKET LAB 78-43

ACADEMY LA SPEZIA vs FLORENCE BASKET 70-26

SERIE C SILVER

La classifica vede due squadre al comando: la Pallacanestro Sestri di Coach Guida e il CUS Genova Basket di Coach Pansolin, entrambe reduci da tre vittorie consecutive in altrettante giornate. Da un lato i Seagulls (Pintus 21, Cavallaro 9) hanno espugnato il PalaDamonte nel big match contro il Cogoleto Basket (Bruzzone 21, Pelegi 10). Dall’altro gli Universitari (Ferraro 25, Vallefuoco 20) hanno strappato i due punti in volata a Marassi contro l’Auxilium Basket di Coach Pezzi (Castello 16, Prekperaj 14). Prova di forza della Pallacanestro Vado di Coach Saltarelli (Vujic 26, Bertolotti 13), capace di espugnare il PalaFigoi contro il MY Basket Genova di Coach Innocenti (Calabrese 22, Zito 12). Primo storico successo per il Basket Loano di Coach Taverna (Bussone 19, Martino 19) in Serie C Silver, ottenuto in casa contro l’Ardita Juventus di Coach Chiesa (Micali 24, Carena 11), ancora a secco in questo campionato. Infine, prima gioia stagionale in Serie C per il Basket Pegli di Coach Conforti (Mozzone E. 14, Mozzone A. 10, Zaio M. 10), vincente ad Arenzano contro la Virtus Genova di Coach Caorsi (Camperi 13, Vavassori 12, Denizel 12). Riposava il Tigullio Sport Team di Coach Macchiavello.

I RISULTATI

COGOLETO BASKET vs PALLACANESTRO SESTRI 52-65

BASKET PEGLI vs VIRTUS GENOVA 63-60

AUXILIUM BASKET vs CUS GENOVA BASKET 58-66

MY BASKET GENOVA vs PALLACANESTRO VADO 67-81

BASKET LOANO vs ARDITA JUVENTUS 76-65

SERIE D

Seconda giornata per il campionato di Serie D. Continua la marcia del New Basket ABC Ponente di Coach Accinelli (Noumeri 22, Revetria 20), capace di espugnare la Scolastica di Casarza Ligure contro il Valpetronio Basket di Coach Callea (Calzolari 28, Morina 12). Secondo successo anche il Villaggio Sport Pallacanestro di Coach Annigoni (Magagnotti 20, Toschi 10), vincente in casa contro il BC Ospedaletti di Coach Lupi (Paganini 13, Formica 12). Vittoria rotonda per l’Aurora Chiavari di Coach Marenco (Enoyoze 20, Costa 13) contro il BVC Sanremo del coach e capitano Alessandro Deda (Deda 17, Markishiq D. 7). Infine, il Basket Follo di Coach Toffi (Pizzanelli 19, D’Imporzano 16) fa suo il derby dello spezzino contro la Gino Landini di Coach Pedrini (Converso 10, Giambrocono 10, De Ferrari 10).

I RISULTATI

VALPETRONIO BASKET vs NEW BASKET ABC PONENTE 70-96

VILLAGGIO SPORT PALLACANESTRO vs BC OSPEDALETTI 53-37

AURORA CHIAVARI vs BVC SANREMO 105-34

BASKET FOLLO vs GINO LANDINI 89-63