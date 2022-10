Basket, buon primo tempo per Amatori Savona che vince a Cagliari

Savona. Terza giornata di campionato per l’Azimut Wealth Management Amatori Savona, che vola a Cagliari per affrontare le Universitarie del CUS, reduci da due sconfitte nelle prime partite ed in cerca di riscatto. La squadra savonese ha invece vinto la scorsa partita al Palapagnini contro Stella Azzurra Roma mettendo così da parte i primi due punti.

Inizio di partita equilibrato al Palacus di Cagliari, le due compagini si rispondono colpo su colpo: Savona a suon di canestri di Pobozy, Zanetti e Vivalda, CUS, invece, con Giangrasso, Puggioni e Stawinska subito in partita. La parità e l’equilibrio permangono per tutti i primi dieci minuti di gioco e il risultato del primo parziale ne è testimone: 16-16 alla prima sirena.

Il secondo quarto inizia sotto i migliori auspici per Savona, che oltre all’ottima esecuzione degli schemi offensivi, punge in contropiede: le esterne corrono per tutto il campo e Pobozy concretizza mettendo in mostra tutto il repertorio. Il parziale di 8-0 verso la metà del periodo traccia il solco tra le due squadre; CUS non trova più la via del canestro per merito della difesa biancorossa e Salvestrini piazza tre triple consecutive che valgono il +14 Amatori. La presenza sotto canestro di Gagliano permette alle padrone di casa di restare in partita. Fine primo tempo 27-40.

Al rientro in campo le cagliaritane mettono in mostra un atteggiamento più aggressivo su entrambi i lati del campo e provano a posizionarsi a zona in difesa, ma Savona è brava a fare girare il pallone per liberare le sue giocatrici (Zanetti e Pobozy ancora sugli scudi nella prima parte del parziale).

Il potenziale gioco da tre punti di Gagliano preoccupa la panchina ligure che ferma il gioco con un time-out, dal quale però escono meglio le padrone di casa che con le giocate di Saias e Paoletti si portano sul -9. Paleari ridà respiro alle sue con la tripla che garantisce la doppia cifra di vantaggio per l’Amatori: 45-55.

Ultimo parziale che inizia in salita per la squadra ospite, la zona di coach Xaxa mette sabbia negli ingranaggi offensivi di Savona mentre Cagliari gioca con sicurezza e con l’inerzia della partita dalla sua parte. E’ Zanetti a togliere le castagne dal fuoco per l’APS in un paio di occasioni, ma il bonus regala liberi a profusione alle sarde che arrivano anche sul -4 a metà del tempino.

La chiave di volta della partita è la tripla dall’angolo di Giulia Picasso che respinge la squadra di casa sul -8 a un minuto dalla fine. Le ultime iniziative sarde si spengono sul ferro e si arriva così al risultato finale: 57-63.

“Abbiamo giocato molto bene i primi due quarti, sia in attacco che in difesa: giocando di squadra siamo riuscite a passare avanti nel secondo parziale. Poi con il passaggio a zona del CUS Cagliari ci siamo disunite ed abbiamo perso fiducia – l’analisi di coach Roberto Dagliano al termine della partita – E’ una problematica che si è già ripetuta più volte in queste prime partite e dobbiamo assolutamente sistemare questo aspetto al più presto perché è troppo importante mantenere una certa costanza nel corso di tutta la partita”.

