Basket, a Loano tutto pronto per l’undicesima edizione del “Memorial Rino Rigardo”

Loano. Sabato 22 e domenica 23 ottobre a Loano si terrà l’undicesima edizione del “Memorial Rino Rigardo” organizzato dall’Asd Basket Loano Garassini con il patrocinio dell’assessorato a turismo, cultura e sport del Comune di Loano, del Coni e della Federazione Italiana Pallacanestro.

Il torneo è dedicato alla memoria di Ernesto Rino Rigardo, prematuramente scomparso nel 2010, e vedrà affrontarsi sei squadre Under 14 suddivise in due gironi: del girone 1 fanno parte Asd Basket Loano, Gators Savigliano A (2010) e Scat Genova; nel girone 2 rientrano Gators Savigliano B (2009), Ranabo Bordighera e Virtus Genova.

La manifestazione si svolgerà presso il PalaGuzzetti ed il PalaGarassini.

Sabato 22 ottobre al PalaGarassini verranno disputati i seguenti incontri: alle 15 Asd Basket Loano contro Scat Genova; alle 16.30 i Gators Savigliano B (2010) contro la perdente del primo incontro; alle 18 i Gators Savigliano B affronteranno la vincente del primo incontro. Al PalaGuzzetti, invece, si disputeranno i seguenti incontri: alle 15.30 Ranabo Bordighera contro Virtus Genova; alle 16.30 i Gators Savigliano A (2009) giocheranno contro la perdente del primo incontro; alle 18 i Gators Savigliano A (2009) giocheranno contro la vincente del primo incontro.

Domenica 23 ottobre al PalaGarassini si disputeranno: alle 11 la finale per il quinto e sesto posto; alle 15 la finale per il terzo e quarto posto; alle 16.30 la finale per il primo e secondo posto.

Al termine della manifestazione le premiazioni di rito ma soprattutto un rinfresco per stare tutti insieme, per salutarsi, darsi un “cinque” e un arrivederci sui campi. Ingresso gratuito.