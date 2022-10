Baseball, la Cairese festeggia: prima vittoria per gli U23 nella Coppa Robert Fontana

Cairo Montenotte. Un weekend ricco di soddisfazioni per il Baseball Cairo, protagonista con gli U23 alla Coppa Robert Fontana e con gli U12 al torneo Cecoli. Nel primo caso è arrivata la prima vittoria della squadra biancorossa nella competizione. Nel secondo caso invece i giovani cairesi hanno festeggiato il primo posto. Ecco nel dettaglio, come è andata.

Cairese al Torneo Under 23 “Coppa Robert Fontana”

Domenica 23 ottobre, a Novara, la Cairese chiude in crescendo la sua partecipazione alla “Coppa Robert Fontana”, torneo Under 23 organizzato dal Milano 1946, ottenendo la sua prima vittoria contro i milanesi del Rho.

In realtà la formazione cairese aveva rischiato il colpaccio anche sabato pomeriggio quando, affrontando la formazione del Milano 1946, ha condotto l’incontro per 4 a 1 fino al quinto inning, con un Giuliano Castagneto impeccabile sul monte ed un attacco prolifico di valide pesanti realizzate da De Bon con un triplo, Franchelli , Bussetti e Marenco, Al quinto inning il buio, un calo sul monte e qualche errore di troppo in difesa consentono al Milano dapprima di pareggiare e infine di portarsi in vantaggio con il risultato di 8 a 4.

Domenica la Cairese ha affrontato la formazione del Rho. I giovani biancorossi sono partiti subito bene realizzando 2 punti al loro primo attacco, mentre sul monte Buschiazzo ha tenuto a bada le mazze degli avversari per tre inning. Al quarto il Rho ha pareggiato e ad inizio quinto è passato addirittura in vantaggio di due lunghezze, ma stavolta la reazione biancorossa è arrivata puntuale: la squadra ha segnato i 5 punti che le consentono di tornare in vantaggio. 7 a 4 è il punteggio finale;

Ottima la prova di Bussetti quale rilievo sul monte, aiutato da una difesa spettacolare che ha messo a segno 3 doppi giochi difensivi realizzati dalla cintura Garra- Franchelli e coordinato dal sanremese Tarassi Gioele (in prestito dal Sanremo) dietro al piatto di casa base. In attacco si mette in evidenza Franchelli a 1000 di media battuta.

Ottima e condivisa l’iniziativa di prolungare la stagione giocando ad ottobre, e consentendo al gruppo cairese di confrontarsi con nuove squadre di ottimo livello tecnico. “Un grazie all’organizzazione del Milano 1946 che ha realizzato con grande sforzo questa splendida iniziativa per ricordare Robert Fontana cresciuto nella formazione milanese e prematuramente scomparso nel 2008 – commentano dalla società – Una competizione che ha visto la presenza di numerose squadre piemontesi, lombarde ed emiliane e che assegnerà la Coppa nel prossimo week end”.

Cairese fa suo il Torneo Cecoli Under 12

Splendida giornata di baseball in quel di Sanremo domenica 23 Ottobre dove si è disputato il torneo Ceccoli per la categoria under 12. Sanremo, Cubs Albisole e Cairese si sono affrontate a rotazione dando vita ad una competizione molto equilibrata.

Per ridurre i tempi morti, le formazioni ruotavano a tre con la sequenza: attacco – difesa-riposo, la somma dei punti fatti ha premiato la formazione valbormidese.

In casa Cairese le conferme sono arrivate dal monte dove si sono alternati positivamente: Palazzi Vijai, Malatesta Francesco, Sechi Giulio, Aiace Tommaso e Flores Victor, autore peraltro di uno splendido Fuoricampo. Belle giocate sono arrivate anche dal campo internocon :Beltramo Alessandro, Di Dio Pietro, Totraku Orgest, Minetti Michele mentre il ruolo di esterni è stato affidato a Celaj Raul, Barbero Simone, Picciotto Ettore e Marzulli Edoardo.

Prossimo impegno potrebbe essere una rivincita a Finale Ligure, il 6 novembre prima di tuffarsi nella Western League Campionato Indoor invernale.

L’under 15 ha invece in programma la partecipazione al Torneo internazionale “5^ edizione del Cavigal’s Cup 15 U” in Francia a Nizza il 29 e 30 Ottobre .