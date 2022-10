Bardineto, nuovo impianto UHT alla Frascheri: vola l’innovazione nel settore lattiero caseario

Bardineto. Un nuovo impianto per la lavorazione del latte UHT: domenica 2 ottobre è stata inaugurata nello stabilimento di Bardineto una tecnologia di ultima generazione che a regime dovrebbe permettere alla Frascheri di raddoppiare la propria capacità produttiva.

A darne notizia è Fabio Frascheri, responsabile di produzione della centrale del latte: “Se in un periodo storico come questo fare investimenti è decisamente impegnativo, il risultato è entusiasmante, perché dai primi test effettuati l’impianto avrà un impatto positivo per tutti: dall’azienda al territorio, dall’ambiente all’economia della zona.”

“Infatti – prosegue Frascheri – il nuovo impianto ci permetterà di aumentare la produzione, di inserire nuovo personale (almeno 4 nuove figure professionali) e di migliorare la sostenibilità dello stabilimento”.

La formula alla base dei nuovi macchinari, completamente made in Italy dall’ideazione alla produzione fino all’assemblaggio, è stata progettata da un’azienda veneta, specializzata in tecnologie per la creazione e il trattamento UHT delle bevande. Circa una settimana fa si è potuto procedere all’installazione dell’impianto e già pochi giorni dopo è stato possibile effettuare il primo collaudo.

“Sono molto orgoglioso del passo in avanti che stiamo facendo – continua Frascheri – perché saremo tra i pochi in Italia ad avere una simile tecnologia e ho potuto vedere come questa innovazione sia stata colta in modo positivo dall’intero team. Tutto il personale Frascheri ha collaborato unito e in modo propositivo per ottenere dei risultati rapidi e agevolare la messa in funzione del progetto, e, infatti, l’implementazione è stata più rapida di ogni previsione”.

L’impianto, dotato di tecnologie per il risparmio energetico, si inserisce in un piano d’innovazione di tre anni e si completerà nel 2023 con un’ulteriore importante avanzamento tecnologico.

La Frascheri con questo progetto conferma ancora una volta la sua posizione di spicco tra i leader del settore lattiero caseario, guardando sempre di più concretamente al mercato internazionale.