Bando affitti, dal Comune di Albenga quasi 88 mila euro per le famiglie in difficoltà

Albenga. Da oggi, lunedì 17 ottobre, è possibile presentare domanda per accedere al “bando affitti” dedicato alle famiglie in difficoltà che potranno, così, ottenere un contributo per il pagamento del il canone di locazione per l’anno 2022.

Con delibera di giunta 370 del 6 ottobre 2022 il Comune di Albenga ha approvato misure straordinarie a sostegno delle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione anno 2022. Sono stati stanziati 87.421,98 euro che saranno distribuiti attraverso bando pubblico agli utenti in possesso dei requisiti previsti.

Le domande, che dovranno essere redatte sull’apposito modulo scaricabile dal sito del Comune di Albenga, potranno essere presentate da oggi fino al 21 novembre a mano presso l’ufficio protocollo sito in piazza San Michele o via posta elettronica all’indirizzo: protocollo@pec.comune.albenga.sv.it.

Afferma l’assessore alle politiche sociali Marta Gaia: “Come amministrazione ci rendiamo conto del momento di grossa difficoltà economica che stanno vivendo molte persone e stiamo cercando di dare una risposta concreta a tutti tenendo in considerazione le diverse necessità ed esigenze. Il bando affitti è una delle molteplici misure di sostegno alle persone che stiamo mettendo in campo. Purtroppo in questo particolare momento storico e con lo sblocco degli sfratti molte delle risorse del sociale servono per affrontare le emergenze e trovare una sistemazione in alberghi e strutture per chi momentaneamente si trova senza abitazione. Le assistenti sociali sono costantemente a disposizione per coloro che presentano difficoltà economiche e si adoperano al fine di trovare una soluzione alle diverse necessità. Ringrazio tutto il personale degli uffici per l’immenso lavoro svolto quotidianamente”.

Aggiunge il sindaco Riccardo Tomatis: “Purtroppo esiste una grave situazione di insicurezza e di fragilità socio-economica che ha colpito ampie fasce di cittadini. In molti stanno vivendo difficoltà a pagare i canoni di locazione e ci auguriamo che questa misura possa dare una concreta risposta a molti nostri concittadini. Diverse sono le emergenze legate alle abitazioni, mi riferisco alle difficoltà legate agli sfratti, all’emergenza abitativa e anche alla difficoltà di trovare alloggi in affitto. Stiamo cercando di affrontare le diverse situazioni e per questo ringrazio in particolare l’assessore Marta Gaia sempre sensibile e attenta alle esigenze dei cittadini”.