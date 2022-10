Bando affitti ad Albenga, Distilo: “L’amministrazione Tomatis si fa bella con i soldi stanziati dalla Regione”

Albenga. “Credevo fosse una fake news invece è la verità. L’amministrazione Tomatis si vanta sui giornali per l’aiuto affitti come se il comune di Albenga avesse messo un solo euro mentre invece il contributo è interamente Regionale come da allegato”. Ad affermarlo è Diego Distilo.

“Posso capire che non si vuole ringraziare la regione Liguria perchè di un colore politico diverso ma la città deve sapere che gli 83.328,38 euro sono interamente fondi regionali non comunali – spiega ancora il presidente del consiglio comunale ingauno, attaccando la maggioranza del sindaco Riccardo Tomatis – Troppo bello fare i grandi con i muscoli degli altri. Ma la cosa ancora più strana è la scelta che ha fatto la giunta comunale di Albenga con la delibera numero 370 del 2022, in cui va a porre limiti diversi rispetto ai criteri che la Regione Liguria emana. Più precisamente ad Albenga questo bando non è avvicinabile a chi paga più di 600 euro di affitto mentre la Regione Liguria con atto numero 1137 del 2021 all’articolo 2 lettera J lascia la possibilità ai comuni di elevare il canone massimo fino a 700 euro annui”.

“Sicuramente l’amministrazione avrà pensato che chi può pagare più di 600 di affitto sono famiglie ricche ma purtroppo non è cosi. D’altronde se non si conoscono i problemi reali delle famiglie come si può aiutarle? Mi permetto inoltre di sottolineare e di far presente che nella delibera di giunta comunale 370/2022 nei requisiti non è stato citato il limite dei 600 euro di affitto ma riportato nel bando allegato. Tutto ciò sarà legittimo?”, si chiede Distilo.