Bandiera Blu, a Roma incontro tecnico con i Comuni costieri e la Fee

Savona. Si è tenuto oggi a Roma, presso la sala conferenze Tirreno della Regione Lazio, l’incontro annuale organizzato dalla Fee (Fondazione per l’Educazione Ambientale) con i Comuni Bandiera Blu.

Un appuntamento caratterizzato da una doppia valenza: sia per le novità presentate in relazione alla certificazione Bandiera Blu 2023, sia come fase propedeutica alla certificazione stessa, in quanto alla partecipazione viene attribuito un punteggio positivo in fase di valutazione della prossima candidatura. Durante l’incontro è stato presentato il Questionario 2023 e sono stati comunicati gli aggiornamenti della procedura operativa per la nuova assegnazione o la conferma della Bandiera Blu. La procedura operativa descrive i metodi ed i criteri di idoneità utilizzati dalla FEE Italia e divenuti nel tempo sempre più selettivi.

I relatori per Bandiera Blu sono stati il presidente della FEE Italia, Claudio Mazza, l’operatore nazionale Bandiera Blu Antonella Rondinone e Mauro Bocciarelli, membro della Federazione Nazionale Chimici e Fisici.

Per il Comune di Spotorno ha partecipato all’incontro Gian Luca Giudice, assessore con delega alla certificazione Bandiera Blu il quale, al termine dei lavori, ha dichiarato: “L’incontro ha consentito a tutte le amministrazioni presenti di riflettere e confrontarsi sulle azioni che devono essere attuate affinché la Bandiera Blu possa essere ottenuta o ancor di più mantenuta da quei comuni che, come Spotorno, l’hanno ottenuta negli anni precedenti. Ma al suo mantenimento si può giungere solo se vi è il coinvolgimento di tutto il territorio come stile di vita. Una spiaggia deve rispondere a tutti i requisiti previsti riguardo la qualità delle acque, la gestione ambientale, i servizi presenti e la sicurezza. Dall’incontro inoltre è emersa con forza l’importanza che bisogna riservare all’educazione ambientale e all’informazione tra i cittadini, soprattutto nelle scuole dove si ci può rendere portavoce di messaggi e valori per le generazioni future con l’intento di costruire un ambiente eco-sostenibile. Non bisogna dimenticare, tra l’altro, che la Bandiera Blu è un’opportunità per il turismo e per tutto quello che ad esso è collegato”.

“Da tutte queste motivazioni nasce la determinazione e l’impegno della nostra Amministrazione a conservare questo ambitissimo vessillo che la FEE attribuisce solo dopo una attenta e precisa analisi delle candidature, perché attraverso la presenza della Bandiera Blu passa un’immagine positiva di tutta una comunità. Desidero quindi rimarcare che la nostra mission è quella di un turismo di qualità e nel segno dell’ambiente, accessibile a tutti, e senza dubbi punteremo ancora di più sull’educazione e l’informazione rivolta a cittadini e ospiti, con iniziative anche dedicate a tutti gli alunni dell’istituto comprensivo e ai piccolini del micronido Gli Orsetti. Ed infine teniamo a precisare che che la partecipazione dei Comuni al programma Bandiera Blu è gratuita, sia per quanto attiene la valutazione e la certificazione che per le visite di controllo che sono totalmente a carico della Fee.”

“Si ricorda che la Liguria è ormai da anni la Regione che ottiene il maggior numero di riconoscimenti per le acque eccellenti ed i servizi offerti: l’edizione 2022 delle Bandiere Blu ha premiato 210 Comuni italiani e la nostra Liguria si è confermata ancora una volta campione regionale, con 32 località vincitrici, seguita da Campania, Toscana e Puglia con 18 bandiere, e a ruota Marche e Calabria con 17 bandiere. Delle 32 Bandiere Blu della Liguria per la categoria spiagge ben 13 sono nella provincia di Savona: Varazze, Celle, Albisola Superiore, Albissola Marina, Savona, Bergeggi, Spotorno, Noli, Finale, Pietra Ligure, Loano, Borghetto Santo Spirito e Ceriale. Il Questionario 2022 e tutta la relativa documentazione prevista dovranno essere consegnati, su supporto digitale, alla FEE Italia, entro il prossimo 19 dicembre 2022.”

Presenti anche l’assessore all’ambiente di Loano Remo Zaccaria, il suo omologo di Pietra Ligure Maria Vaianella ed il vice sindaco di Borgio Pier Luigi Ferro.

“Un incontro molto ‘utile’ e positivo – spiega Zaccaria – che ha permesso agli amministratori del territorio non solo di conoscere i nuovi criteri e le nuove modalità di presentazione delle domande, ma anche di confrontarsi vis-a-vis rispetto alle iniziative che i singoli Comuni stanno portando avanti per salvaguardare in maniera sempre più efficace la nostra risorsa più importante: il mare. Le iniziative in ambito ambientale, infatti, non possono essere portate avanti da singoli comuni, ma devono coinvolgere interi territori e comprensori. Il mare non ha confini ed è patrimonio di tutti noi”.