Automobilisti nel mirino: parlano i numeri delle multe con gli autovelox voluti dalla Provincia sul Cadibona

Provincia. Prima che scivoli via la settimana, crediamo sia doveroso registrare due accadimenti: la class action promossa dai consiglieri regionali Ferruccio Sansa e Roberto Centi contro Autostrade per i danni provocati dalle code e due conti in tasca ai Signori degli autovelox-bancomat.

CLASS ACTION CONTRO AUTOSTRADE

L’azione legale dei due consiglieri, con il supporto legale dell’avvocato Mattia Crucioli, tende a ottenere da Aspi tremila euro per ogni ligure che l’ha sottoscritta (sono già undicimila) per i danni patrimoniali subiti a causa del crollo del ponte Morandi e dei disagi provocati dai cantieri autostradali. I nostri eroi Sansa e Centi hanno percorso migliaia di chilometri sulle autostrade liguri per raccogliere testimonianze e immagini, vivendo le torture che ogni giorno subiscono liguri e turisti. I giudici del tribunale di Roma si sono riservati di decidere entro un mese sull’ammissibilità della class action, che vale 4,5 miliardi di euro.

La cosa buffa – anzi vergognosa – è che Aspi, il cui controllo ora è in mano pubblica, ha schierato ben 13 avvocati contro Sansa e Centi. Cioè: noi, cittadini danneggiati (io che scrivo, tu che leggi) paghiamo tredici avvocati per impedire che venga riconosciuta ciò che sembra, già secondo il semplice buon senso, una sacrosanta ragione. Basta percorrere le autostrade per comprenderlo, tra l’altro proprio in una stagione in cui i disagi sono destinati ad aumentare.

AUTOVELOX BANCOMAT, CONTI DA CAPOGIRO

Attingiamo a pieni mani da un servizio di Mauro Camoirano sulla Stampa. Da maggio a settembre 2022 solo i tre autovelox installati dalla Provincia sul Cadibona hanno fruttato oltre 11 mila contravvenzioni, in attesa che possa entrare in funzione un quarto impianto a Montemoro (e dagli!). Vi risparmiamo i ragionamenti sulla sicurezza proprio in quel tratto dettagliatamente enunciati dalla Provincia, di cui è presidente Pierangelo Olivieri, che farà certamente tante buone cose, ma da molti sarà ricordato soprattutto proprio per gli autovelox.

Non va poi dimenticato che i poveri automobilisti sono anche alle prese con i tanti altri velox installati dai Comuni. A memoria ci vengono in mente quelli di Lidora (30 all’ora) e di Murialdo in Valbormida e quelli disseminati nel Comune di Quiliano.