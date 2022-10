Auditorium San Carlo: celebrati vent’anni di attività Fidapa Bpyw Italy Albenga

Fidapa Bpw Italy Sezione di Albenga ha celebrato oggi presso l’Auditorium S. Carlo i vent’anni della sua fondazione.

La presidente Maria Giuliana Amelotti, unitamente al comitato di presidenza, (Valentina Perna vice presidente e il tesoriere Paola Allaria), coadiuvata dalla scrittrice e fidapina Raffaella Ranise, per l’occasione ha presentato il libro “Semplicemente noi …un viaggio lungo vent’anni”, che vuole essere un ringraziamento a tutte le socie che dal 2002 al 2022 nello spirito della fondatrice Madesin Philips, si sono adoperate per portare a compimento eventi come “La Cena delle Candele”, l’intitolazione di una strada di Albenga ad una grande donna come Rita Levi Montalcini, un gemellaggio con la Fidapa di Modica e tante altre iniziative in favore della lotta contro la violenza sulle donne e la parità di genere.

Presenti all’iniziativa autorità Fidapa distrettuali come la vice presidente distretto Nord/Ovest Silvia Moglia, Raffaella Panizzi, la vice presidente fondazione Fidapa Onlus Silvia Calzolaro, La Past presidente distrettuale Antonella Tosi e il sindaco di Albenga Riccardo Tomatis.

“Il libro – ha spiegato la presidente Amelotti – vuol essere anche un ricordo per la Past presidente Fidapa Albenga Daniela Aicardi, recentemente scomparsa, una grande insegnante dell’Istituto Itis che ha lasciato a tutti un grande esempio di cultura, onestà e perseveranza”.