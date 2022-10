Atti vandalici e schiamazzi ad Albissola, sindaco firma l’ordinanza: “Chiusi Giardini del Sole e campetto da basket di notte”

Albissola Marina. Ripetuti episodi di schiamazzi notturni e atti di vandalismo ad Albissola Marina. Per cercare di mettere un freno alla situazione “insostenibile” per i residenti delle vie interessate è stata emessa dal sindaco Nasuti un’ordinanza per salvaguardare il parco giochi “Giardini del Sole” e il campetto da basket in via Perata.

“Per provare a migliorare la vivibilità e la tranquillità dei residenti intorno ai Giardini del Sole, confinanti con Piazza della Concordia, si è stabilito di sperimentare la chiusura serale dell’area ludica – afferma l’assessore Luigi Silvestro -. Il nuovo cancello è stato fornito e installato ad esclusivo costo e cura di alcuni privati. Se l’esperimento risulterà utile, il Comune provvederà a sostituire la rete installata provvisoriamente per chiudere anche l’accesso ‘gradinato’ originario con una recinzione adeguata”. Il parco giochi così sarà aperto dalle 8 alle 19.30 in inverno e dalle 8 alle 22 in estate.

“Nell’area dei Giardini del Sole oltre diversi episodi di schiamazzi notturni abbiamo ricevuto segnalazioni di danni fisici al parco giochi – spiega il sindaco Nasuti -. Per fare un esempio, i muri sono stati tinteggiati almeno tre volte”.

“L’area è videosorvegliata. Sono infatti in corso le indagini per rintracciare i responsabili dei gesti e sanzionarli”, conclude il primo cittadino albissolese.