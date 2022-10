Atletica Ceriale: successi e piazzamenti al campionato regionale individuale Ragazzi

A La Spezia, sabato 1 ottobre, si è svolto il campionato regionale individuale categoria Ragazzi, che comprendeva nel programma l’ultima prova di marcia Trofeo Negro.

Giornata ricca di soddisfazioni per l’Atletica Ceriale San Giorgio. Jasmine Abdel Rahman si laurea campionessa regionale nel salto in alto con la misura di 1,37. Campione regionale nei 1000 metri è Matteo Facollo che chiude in 3’03″85. Non sono da meno Ismael Licini che è terzo nei 60 metri con un bellissimo personale fermando il crono a 8″36 e Francesco Traina, medaglia di bronzo nel salto in alto con 1,43.

Per concludere la giornata, decisamente positiva per i colori gialloneri, la marciatrice esordiente Lucia Garofalo vince il Trofeo dedicato alla memoria del giudice Giancarlo Negro, mancato prematuramente, e chiude il 1000 in 7’04″50 in una gara gestita in solitaria.

A Caorle i convocati dell’Atletica Ceriale ai campionati italiani Cadetti per la rappresentativa ligure si sono fatti notare. Luca Radici nel getto del peso è 13° con la misura di 11,38; Achille Borea nel salto in alto è 7° con la misura di 1,60; Gabriele Quattropani è 23° negli 80 piani. Presente anche il marciatore Nicolò Gallizia.

“La società è orgogliosa di questi ragazzi che affrontano le trasferte e le manifestazioni dando sempre il massimo. Ricordiamo che sono aperte le iscrizioni ai corsi Atletica Ceriale San Giorgio; per informazioni controllate la pagina Facebook o chiamate il 3477579213” dicono i dirigenti della società.

