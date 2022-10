Atletica, a Celle la 27° edizione dell’Incontro dell’Amicizia: squadre catalane e 300 partecipanti

Celle Ligure. L’Incontro dell’Amicizia, manifestazione intersociale di atletica leggera a carattere internazionale, arriva alla 27° edizione.

Promossa da Centro Atletica Celle Ligure, Atletica Varazze ed Atletica Arcobaleno Savona con il supporto di diverse altre realtà sportive e di volontariato sociale sia locali che extra regionale, la manifestazione gode del patrocinio del Comune di Celle Ligure e del Comune di Varazze e si svolgerà presso il centro sportivo Olmo-Ferro di Celle Ligure il 15 ottobre.

Nata nell’ormai lontano 1995 partendo dai rapporti di collaborazione tra gli organizzatori dei meeting internazionali di Palafrugell, Ginevra e Celle Ligure si è via via sviluppata nel corso degli anni anche con l’inserimento di altre formazioni (in epoca recente i francesi del Comitè de Savoie e gli elvetici del CA Bernex/Confignon, quest’anno purtroppo impossibilitati a partecipare).

Presenti in questa occasione le due formazioni catalane del CA Palafrugell e Joventud Atletico Sabadell che si confronteranno con i padroni di casa che, in formazione allargata “Atletica Arcobaleno Plus” raggruppano i rappresentanti di varie realtà atletiche collegate al Centro Atletica Celle Ligure ed all’Atletica Arcobaleno.

La manifestazione è comunque con formula “open” per quanto concerne le gare di corsa e marcia e, grazie a questa opzione, saranno presumibilmente oltre 300 gli atleti ed atlete in gara per questa bella occasione di sport ed incontro.

Ritrovo presso il centro sportivo Giuseppe Olmo-Pino Ferro di Celle Ligure, sabato 15 ottobre, a partire dalle ore 14 con inizio gare fissato per le 15, fatta eccezione per il salto con l’asta (anticipato alle 14).