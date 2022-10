Associazione cittadini digitali e Assoutenti attivano il nuovo servizio di Sportello informatico gratuito

Liguria. L’Associazione Cittadini Digitali O.D.V. in collaborazione con Assoutenti offrirà da Ottobre a Dicembre 2022 il servizio di Sportello informatico/digitale.

Il servizio consiste in una serie di incontri in presenza di teoria e pratica su argomenti mirati con l’obiettivo di facilitare lo scambio intergenerazionale di conoscenze e favorire all’alfabetizzazione delle famiglie per colmare le lacune del mondo digitale, implementare l’uso dei mezzi informatici e potenziare la sicurezza digitale.

Il corso, completamente gratuito, è rivolto ai soli adulti e si terrà (previa prenotazione) tutti i venerdì dalle ore 14:30 alle ore 16:30 presso RiCreArti in Corso Aurelio Saffi 1.

Per prenotare è possibilie chiamare il numero 379 190 4793.