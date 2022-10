Asl 2, malattie infettive senza direttore: “Pronto il bando per la nomina”

Savona. Ancora la sanità tra i punti all’ordine del giorno del Consiglio regionale, dove non sono mancati i botta e risposta tra minoranza e maggioranza anche per il savonese.

Il consigliere regionale Roberto Arboscello (Pd-Articolo Uno) ha presentato un’interrogazione, sottoscritta da tutto il gruppo, in cui ha chiesto alla giunta se l’organico presente nel Dipartimento di malattie infettive della Asl2 è sufficiente all’espletamento di tutte le attività e quale percorso è stato individuato per la sostituzione del direttore.

Il consigliere ha rilevato che tra poche settimane il direttore della struttura andrà in pensione e non risultano procedure per la sua sostituzione.

Il presidente della giunta con delega alla sanità Giovanni Toti ha illustrato dimensioni e attività del reparto, precisando che l’attuale dotazione organica dei dirigenti medici è ottimale rispetto alle attività sostenute.

Riguardo alla sostituzione, Toti ha annunciato che l’azienda provvederà, nell’immediato, alla nomina del direttore facente funzione, procedendo successivamente alla selezione di struttura complessa.