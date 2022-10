Arriva nelle scuole il cane Artù, Mai (Lega): “Insegna ai bambini come comportarsi con gli incendi boschivi”

Liguria. “Sviluppare nei bambini la cultura del rischio incendi e della prevenzione è l’intento dell’opuscolo ‘Artù sfida agli incendi boschivi’, la cui distribuzione è partita in questi giorni nelle scuole primarie della Liguria. Oggi sono andato io stesso in alcuni plessi dell’albenganese a consegnarlo”. Lo dice in una nota il consigliere Stefano Mai, capogruppo Lega in consiglio regionale.

“Sono davvero contento che sia partito questo progetto che ho avviato nel 2017 quando ero assessore regionale e che ho sviluppato anche grazie alla collaborazione con l’ANCI Liguria. Il libretto è stato realizzato con il progetto europeo MED-Star in collaborazione con Toscana, Sardegna, Corsica e Région Sud (Francia), e attraverso il quale abbiamo già rafforzato il sistema regionale di antincendio boschivo con attrezzature, corsi di formazione, tecniche per la riduzione del rischio incendio e molto altro”.

“La mascotte Artù, un simpatico cagnolino Shih Tzu, è il protagonista dell’opuscolo a fumetti che aiuterà i più piccoli a capire il comportamento corretto da tenere davanti a un rogo, a conoscere i volontari dell’antincendio boschivo (AIB) della Regione Liguria, che con la loro divisa arancione si occupano di spegnere le fiamme aiutati dai canadair dello Stato e dalla flotta di elicotteri regionali, e a trasmettere l’importanza della salvaguardia dei nostri boschi e del nostro territorio”.

“Ricordo che la Liguria è la regione italiana con la maggior percentuale di superfice boschiva d’Italia (circa 70%) e che se vogliamo davvero combattere in modo efficace gli incendi, la lotta deve cominciare prima che le fiamme divampino, insegnando ai ragazzi che appiccare un incendio è un gesto criminale da punire severamente e a evitare gesti imprudenti che potrebbero causarlo, avvicinandoli, con l’aiuto della scuola, a comportamenti virtuosi che permetteranno in futuro di salvare vite e ambiente”.