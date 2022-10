Arriva il freddo, a Calizzano riscaldamenti già accesi a partire da oggi

Calizzano. Termosifoni accesi a Calizzano a partire da oggi. Lo ha deciso il sindaco Pierangelo Olivieri, in considerazione dell’abbassamento delle temperature negli ultimi giorni, in particolare di notte e di prima mattina.

Si tratta, spiega Olivieri, del primo provvedimento del genere in provincia di Savona per la stagione invernale 2022/23. L’ordinanza autorizza l’accensione degli impianti termici sul territorio comunale “con la raccomandazione di contenere il più possibile i consumi nello stretto necessario”.

Il limite massimo è di 14 ore giornaliere, come previsto dalla normativa per i territori della fascia climatica “E”, con una temperatura ambiente non superiore a 20°C.