Approvata in via definitiva la riforma dello sport: Fin Liguria organizza un seminario dedicato alle società

Liguria. Il Comitato Regionale della Federazione Italiana Nuoto, in collaborazione con Fisconoprofit, organizza per i propri tesserati ed affiliati, il prossimo lunedì 24 ottobre presso la Casa delle Federazioni di viale Padre Santo 1 a Genova, un seminario gratuito dedicato alle novità recentemente introdotte dalla Riforma dello Sport.

Nelle scorse settimane, infatti, è stato approvato in via definitiva il testo del Decreto correttivo del Decreto Legislativo 36/2021, avente ad oggetto il “Riordino e la riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo”.

Con i cinque decreti attuativi della Riforma già emanati e l’approvazione di questo Decreto la Riforma dello Sport può, finalmente, definirsi completata ed è ora possibile riepilogare le novità normative introdotte per società e associazioni sportive.

“I cambiamenti introdotti da questo testo sono molteplici e di ampia portata – sottolinea il presidente della FIN Liguria, Silvio Todiere – Coinvolgono svariati aspetti che riguardano la gestione di una società o di una associazione sportiva e per questo ci è sembrato giusto fornire, attraverso tale seminario, uno strumento dedicato ai nostri tesserati ed affiliati per comprendere sino in fondo le novità normative e quali benefici ne possono trarre. Un costante aggiornamento è sempre fondamentale, tanto più quando si parla di una Riforma così vasta, e rientra tra i compiti del nostro Comitato”.

Come detto, l’ingresso è gratuito e per iscriversi è sufficiente segnalare la propria presenza inviando una mail a crliguria@federnuoto.it.