Apertura centro Ictus, Arboscello (PD): “Battaglia portata avanti in questi anni per la salute dei savonesi. Ora la conferma”

Savona. “L’insediamento al San Paolo, a capo del reparto di Neurologia, della nuova direttrice Cinzia Finocchi è un fatto molto positivo. Ora aspettiamo le assunzioni degli ultimi infermieri e l’apertura il prossimo 2 novembre, come anticipato dalla stessa dottoressa”.

A commentare la notizia dell’apertura dell’atteso centro Ictus a Savona il consigliere regionale del Partito Democratico Roberto Arboscello.

“I savonesi non potevano più aspettare la riapertura del Centro Ictus e sono molto soddisfatto che, dopo tanti annunci, si vedano novità concrete – continua Arboscello –. In questi anni ho portato avanti una battaglia, anche dura, a favore dei cittadini savonesi e combattuta insieme ad associazioni, sindaci, territori. Sono soddisfatto di sentire dalle parole della nuova direttrice tutti gli elementi che abbiamo portato all’attenzione della Giunta Toti negli ultimi anni in favore della riapertura del Centro Ictus: il bacino di utenza, la necessità di intervenire con tempestività e la necessità di professionalità adeguate in termini di competenze e numeri”.

“Il 2 novembre sarò al San Paolo per verificare questo obiettivo, necessario per garantire il diritto alla salute di tanti cittadini della nostra Provincia” conclude Arboscello.