Mallare. Sono andate a buon fine le ricerche avvenute in serata per trovare una signora anziana di Mallare che non era rientrata a casa.

Lanciato l’allarme dai familiari preoccupati, nel pomeriggio odierno, è partita la macchina dei soccorsi con i vigili del fuoco e il personale sanitario. Fortunatamente, dopo un paio d’ore la signora è stata ritrovata in buone condizioni nei boschi di Mallare dai pompieri.

Per lei non sono state necessarie le cure mediche, ora si è riunita alla famiglia.