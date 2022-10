Anniversario della nascita del nucleo sommozzatori dei Vigili del Fuoco, Toti: “Presenza costante e amica”

Liguria. “Colgo l’occasione per ringraziare tutti i Vigili del Fuoco. La Liguria è una regione che in passato ha subito moltissimo in termini di calamità e i Vigili del Fuoco sono una presenza costante e amica, non solo nelle situazioni di emergenza che abbiamo affrontato insieme, alcune anche molto grandi, ma anche nella vita quotidiana, nelle nostre frazioni e nel nostro entroterra, con un dissesto idrogeologico che è una ferita ancora aperta in tutto il Paese”.

Lo ha dichiarato il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, intervenuto ieri sera al Teatro Carlo Felice in occasione del 70esimo anniversario della nascita del nucleo sommozzatori dei Vigili del Fuoco.

Dal 2016 i Vigili del Fuoco operano stabilmente nella Sala Operativa Permanente Unificata della Protezione civile della Regione Liguria, attiva h24 durante le allerte meteo. Presente all’iniziativa anche l’assessore regionale alla Protezione Civile Giacomo Giampedrone.

“Veniva ricordata la tragedia avvenuta nelle Marche, – ha proseguito Toti, – ma in Liguria negli anni passati e prima di un lavoro fatto anche congiuntamente con i vigili del fuoco aveva problemi analoghi, che poi sono sempre possibili. Credo che davvero la divisa del Vigili del Fuoco sia una delle presenze amiche per i cittadini: sai che quando hai una difficoltà, un problema hai un amico su cui contare e molto spesso porta la divisa dei Vigili del Fuoco”.

“Per questo sono orgoglioso che siate qui stasera, che abbiate scelto per questa iniziativa la regione Liguria e credo che il rapporto consolidato tra questa Regione e i Vigili del Fuoco sia qualcosa di importante e rassicurante per tutti i cittadini. Quindi viva i sommozzatori e viva tutti i Vigili del Fuoco”, ha concluso il governatore ligure.