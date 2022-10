Andora ospita la campagna “Io non rischio”: le buone pratiche di protezione civile

Andora. Il 15 e 16 ottobre, in contemporanea con le altre città italiane, anche Andora con i volontari del Gruppo Comunale di Protezione Civile di Andora partecipa alla campagna “Io non rischio”. E’ una due giorni che ha l’obiettivo di diffondere la cultura della prevenzione e la conoscenza delle buone pratiche di protezione civile accrescendo al contempo la consapevolezza dei rischi naturali presenti sul nostro territorio. Fondamentale per la Campagna è il ruolo attivo dei cittadini che potranno informarsi e confrontarsi nelle piazze, fisiche e digitali, con l’ausilio di contenuti interattivi e dirette streaming sui social media. Una importante occasione per fornire spunti e approfondimenti sui rischi e sui comportamenti utili da adottare per proteggere se stessi e l’ambiente in cui si vive.

I volontari del Gruppo Comunale di Protezione Civile di Andora hanno organizzato due punti informativi, sabato 15 ottobre 2022, nel porto turistico di Andora, dalle ore 11.00 alle 19.00 e domenica 16 nell’ isola pedonale Viale Roma, dalle 10.00 alle 18.00, dove distribuiranno Schede e Pieghevoli della campagna spiegando quali misure adottare in caso di rischio alluvione.

Inoltre, nella giornata di sabato 16 ottobre, ore 18.00, è prevista una Tavola Rotonda, con autorità civili e militari di Andora per spiegare ai cittadini, che sono tutti invitati a partecipare, come comportarsi in caso di evento e quali rischi corrono.

Ad apertura dell’Incontro sarà proiettato il video di saluto dell’Assessore Regionale alla Protezione Civile, Giacomo Raul Giampedrone. Alle 18.00 inizierà la tavola rotonda che sarà trasmessa in diretta Facebook sulla pagina “Io Non Rischio Andora” e condivisa sulla Pagina istituzionale Comune Andora. Aprirà la Tavola il Sindaco Mauro Demichelis a seguire interverranno il Presidente A.M.A. Fabrizio De Nicola, il Luogotenente dell’Aeronautica Militare, Maurizio Sabatino, il Vice Referente Volontariato di Savona, Fabio Curto, il comandante la Delegazione di Spiaggia di Andora Piero Desantis, il Comandante Polizia Locale, Ing. Paolo Ferrari, il Comandante la Stazione Carabinieri di Andora, Giorgio Santopoli, il Responsabile della Protezione Civile di Andora, Alberto Petrucco, il Responsabile Piazza Io Non Rischio, Daniela Fenoggio.

Domenica 16 ottobre, in Viale Roma, la Protezione Civile di Andora sarà presente, in via Roma, con un gazebo per la consegna dei materiali informativi, saranno coinvolti i passanti in quiz che evidenzieranno i comportamenti a rischio e quelli virtuosi. Ci saranno dirette su facebook dove saranno trasmesse le interviste ai cittadini e agli operatori che ci racconteranno la loro esperienza nell’alluvione di Andora del 2014. La manifestazione chiuderà alle ore 18.00 con una diretta su facebook con il sindaco Mauro Demichelis, il Responsabile della Protezione Civile, Alberto Petrucco e la Responsabile di Piazza Daniela Fenoggio.

“Io non rischio” è promossa dal Dipartimento della Protezione Civile con Anpas (Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze), Ingv (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia), Reluis (Rete dei Laboratori Universitari di Ingegneria Sismica), Fondazione Cima (Centro Internazionale in Monitoraggio Ambientale), Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e ANCI, Associazione Nazionale Comuni Italiani.

Sul sito ufficiale www.iononrischio.it e sui profili social della Campagna (Facebook, Twitter e Instagram) è possibile consultare materiali informativi, reperire informazioni utili e aggiornamenti sugli appuntamenti in programma.

A livello nazionale “Io non rischio” si svolgerà in circa 600 Comuni e vedrà l’impegno di 8400 volontarie e volontari appartenenti a oltre 770 realtà associative, tra sezioni locali delle organizzazioni nazionali di volontariato, gruppi comunali e associazioni locali di tutte le regioni d’Italia.