Andora, festeggia l’Esperia Tennis: campione regionale con gli adulti e provinciale con gli Under 6

Andora. Doppia soddisfazione per l’Esperia Tennis di Andora che ha conquistato il titolo regionale 2022 categoria adulti e il titolo interprovinciale di Ponente 2022 province di Savona e Imperia per la categoria giovanile Under 6.

Nel primo caso, il riconoscimento è arrivato grazie alla vittoria in finale sul CUS Genova.

Per quanto riguarda invece i piccoli atleti (Filippo Marone, Thompson Amedeo Rosso, Falco Laurenti, Daniele Picone, Tommaso Filannino e Tommaso Aragona) hanno collezionato un successo dopo l’altro: sono infatti usciti sempre vincenti da tutte le gare disputate nella fase provinciale aggiudicandosi così, oltre al titolo, anche la finale regionale.

L’Esperia tennis Academy ha una scuola che a livello nazionale vanta circa 300 bambini iscritti, di cui 30 ad Andora.