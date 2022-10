Amministratori e sostenitori della Lega al Parlamento Europeo per il workshop “L’europrogettazione al servizio dei territori”

Savona. Ieri, mercoledì 26 ottobre, una ventina tra sindaci, amministratori comunali e sostenitori della Lega della provincia di Savona si è recata a Bruxelles per partecipare ad un workshop promosso dalla capodelegazione al Parlamento Europeo Marco Campomenosi. Ad accompagnare la comitiva savonese sono stati l’Onorevole Sara Foscolo ed il Senatore Paolo Ripamonti.

Il workshop, dal titolo “L’europrogettazione al servizio dei territori”, poneva il focus sulle opportunità messe a disposizione dai territori dall’Unione Europea. Dopo l’introduzione dell’europarlamentare Marco Campomenosi, Andrea Boffi (tecnico, docente e formatore nel settore dei fondi europei nonché socio dell’Associazione Europrogettisti Italiani-AssoEPI) ha presentato caratteristiche ed opportunità dell’Europrogettazione; infine, il costituzionalista Mario Dogliani ha esposto “Le mission dell’Unione Europea: verso una maggiore focalizzazione dei fondi Ue”.

Dario Ghezzi, commissario della Lega di Savona, dichiara: “A nome di tutti gli amministratori ed i sostenitori della Lega che hanno partecipato all’incontro, desidero ringraziare l’amico Marco Campomenosi per aver organizzato questo interessantissimo workshop. I progetti, i finanziamenti e le tante altre iniziative dell’Unione Europea costituiscono, per i territori, occasioni imperdibili di crescita e sviluppo, ma per poterle cogliere a dovere occorre essere informati e conoscere i meccanismi giusti. Giornate di confronto come questi, dunque, rappresentano momenti di crescita importantissimi per tutti gli amministratori e per chiunque aspiri a fare il bene delle proprie comunità”.