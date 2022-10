Altare, è rottura tra la Vetreria Bormioli e i sindacati: mancato accordo su interinali e assunzioni

Altare. È rottura tra la Vetreria Bormioli Rocco e i sindacati che da oggi hanno bloccato gli straordinari e tutte le forme flessibili di lavoro. Questa mattina la riunione, toni accesi e mancato accordo.

Il nodo da scogliere, secondo i sindacati, riguardava in particolare la situazione dei lavoratori interinali, che nell’azienda sono 80. E sono loro a rischiare maggiormente il posto, a seguito della decisione (oggi nuovamente riconfermata) di spegnere dal 24 ottobre al 1° marzo uno dei due forni presenti nella fabbrica, il motivo: l’aumento monstre delle bollette. Ad essere spento sarà il forno più nuovo, mentre l’altro, che ha una capacità maggiore, lavora infatti sul doppio delle linee (6), rimarrà in funzione.

In particolare per quanto riguarda gli interinali, la vetreria ha deciso di prorogare fino al 24 ottobre i contratti in scadenza a fine settembre, mentre quelli di dicembre (15 in totale) faranno il loro decorso fino alla fine dell’anno. “Abbiamo chiesto di confermare gli interinali, non nell’immediato, ma quando sarebbero ripartiti i due forni – spiega Tino Amatiello, segretario provinciale Filctem Cgil – ma l’azienda si è rifiutata. E soprattutto ha risposto con un secco ‘no’ alla proposta di elaborare un piano di assunzioni, rifiutandosi di stabilire il numero attuale di lavoratori dipendenti e quindi di fissare le assunzioni future. Se non si decide da che punto partire, non si capisce quanti in realtà saranno i lavoratori assunti, perché nel frattempo qualcuno potrebbe lasciare l’azienda oppure andare in pensione”.

Amatiello poi sottolinea: “Attualmente di 80 interinali, 60 sono strutturali, ovvero senza di loro l’azienda non può lavorare, e inoltre hanno un costo del 10% in più rispetto ai lavoratori diretti, quindi non si capisce perché Bormioli non voglia trovare un accordo”.

Accordo saltato anche riguardo ad altri punti proposti del sindacato: “Ci hanno risposto picche anche alla proposta di elargire ai lavoratori le misure previste dal Decreto aiuti e Decreto Ucraina, che prevedono 200 euro in buoni benzina e 600 euro in aiuti per i consumi. Una spesa pari a 170mila euro, se calcolata sui 207 lavoratori diretti Bormioli, che è anche deducibile fiscalmente. L’azienda non ha accettato nemmeno il nostro piano di riorganizzazione delle ferie”.

A preoccupare anche la questione cassa integrazione, a riguardo – afferma Amatiello – “ci hanno informato che sarà posticipata a gennaio, nel frattempo verranno utilizzate le ferie e portate all’interno dell’azienda alcune attività che venivano svolte al di fuori dalle cooperative”.

La tensione, che già prima dell’incontro di stamani era alta, quindi ora cresce ancora di più, così come la preoccupazione per il futuro di tanti lavoratori.