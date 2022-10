Altare: al via la messa in sicurezza dell’ex Savam, incognita sui tempi per la riapertura della strada

Altare. Al via lavori urgenti di messa in sicurezza dell’ex Savam ma nessuna tempistica certa per la riapertura di via XXV Aprile e via Cesio.

Dal tavolo di questa mattina, che ha visto il confronto di tecnici e urbanisti di Regione Liguria, Provincia di Savona, Sovrintendenza e Prefettura con l’Amministrazione comunale di Altare e la proprietà di “Città del Vetro”, è emersa la necessità di riaprire la via principale del paese in tempi brevi, garantendo la sicurezza ma non solo.

Occorre, infatti, trovare una soluzione per l’annosa questione di quello che resta della vecchia vetreria, da troppo tempo ridotta a ruderi e macerie.

“Purtroppo lo stato attuale, con tutte le complicazioni di una viabilità alternativa, non diventerà roseo nell’imminente, ma abbiamo avuto indirizzi precisi da parte dei tecnici presenti questa mattina per poter almeno riaprire le strade – spiega il sindaco Roberto Briano – Sarà la proprietà a dover intervenire per far sì che la struttura giudicata pericolante dai vigili del fuoco non sia più un pericolo per pedoni e automobilisti in transito”.

“Ma ciò che si è ribadito, inoltre, è l’importanza di riattivare un dialogo che porti alla totale demolizione dell’ex Savam per rivitalizzare finalmente uno degli ingressi del paese”.

Ad attendere, speranzosi, l’esito dell’incontro di oggi, cittadini e commercianti che hanno manifestato davanti al Comune per chiedere di uscire da uno stallo che dura da troppi anni, e, soprattutto, da un isolamento forzato a causa della viabilità interdetta.

Tra le lamentele dei residenti, inoltre, quella sul degrado igienico in cui versa la zona dei ruderi del vecchio stabilimento, con pantegane e topi che girano indisturbati e da cui occorre difendersi per far sì che non entrino nelle abitazioni vicine.

Un invito, dunque, a fare presto rivolto a tutte le parti in causa, in particolare alla proprietà privata e agli enti sovracomunali da cui si attendono risposte per poter iniziare la riqualificazione urbana.