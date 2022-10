Alpino dell’anno, una tre giorni di grandi celebrazioni nelle due Albisole

Albissola Marina-Albisola Superiore. Sventolano, già da tempo, le bandiere tricolore per il forte abbraccio che le due Albisole daranno agli Alpini questo fine settimana. Una tre giorni per celebrare il Corpo tanto amato da tutti e l’Alpino dell’Anno.

Una manifestazione a livello nazionale molto sentita, come spiega a IVG, Emilio Patrone, presidente provinciale dell’Associazione Nazionale Alpini: “È iniziato il conto alla rovescia che ci separa dalla consegna del prestigioso premio, che la sezione Alpini di Savona ha istituito dal lontano 1974. Ogni anno, in una località diversa, si prepara la cerimonia che vede coinvolti tanti Alpini provenienti da tante regioni, unitamente ad una rappresentanza di Alpini in Armi”.

“Il premio viene assegnato da un’apposita commissione della nostra sezione – continua orgoglioso il presidente – a un Alpino in Armi e uno in Congedo che si siano particolarmente adoperati per azioni umanitarie. Quest’anno, a offrirsi per ospitare questa importante cerimonia, sono stati i Comuni delle Albisole, per la quale le civiche Amministrazioni, che ringrazio, da mesi si stanno adoperando perché la tre giorni possa essere una manifestazione che auspichiamo possa rimanere nel cuore dei suoi concittadini”.

Emilio Patrone esorta le Penne Nere a pochi giorni dall’inizio della celebrazione “Forza Alpini delle Albisole, mancano poche ore, ci siamo adoperati con tutto l’impegno, con tutto l’entusiasmo per far sì che gli Alpini della Sezione di Savona, definiti in molte occasioni gli Alpini di mare, siano degni delle loro tradizioni”.

I riconoscimenti. Alpino in Armi: il tenente Valerio Brusotto del Terzo Reggimento Artiglieria Alpina; Alpino in Congedo: Remigio Durizzotto, della Sezione di Asti; Menzione d’Onore alla memoria a un Alpino di Vercelli: Carlo Marazzato.

Un programma fitto, al via da venerdì 7 ottobre. Eccolo di seguito.