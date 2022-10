Albissola Marina, guasto alla rete idrica in via Gentile: zona senza acqua e tratto di strada chiuso

Albissola Marina. Tubo rotto e disservizi in Albissola Marina, dove via Gentile, viale Rimembranza, piazza San Benedetto, via Repetto, via Jacopo della Quercia e zone limitrofe stanno avendo seri problemi con l’erogazione dell’acqua da questa mattina.

“Al numero verde di Ireti si parlava di ripristino entro le 12, ora aggiornato entro le 15”, ha dichiarato un residente della zona.

Situazione di disagio, che si spera possa essere risolta nel più breve tempo possibile, confermata anche dal vicesindaco Luigi Silvestro: “Stamane, – ha spiegato, – un guasto alla rete idrica in via Gentile ha causato anche problemi nell’erogazione dell’acqua potabile nella zona”.

Problema che ha portato anche alla chiusura di un tratto di strada: “In seguito all’accaduto, si è stati costretti a chiudere alla circolazione veicolare il tratto di via Gentile compreso tra incrocio piazza San Benedetto e fino a poco prima di via Belvedere, al fine di permettere alla ditta incaricata dell’acquedotto di eseguire le necessarie operazioni di scavo per la sostituzione della condotta danneggiata”, ha concluso Silvestro.