Albisola Superiore, Giovanni Testa nuovo segretario del circolo del Partito Democratico

Albisola Superiore. Nella giornata di ieri, sabato 29 ottobre, presso il Circolo del Partito Democratico di Albisola Superiore si è svolta l’Assemblea degli iscritti che ha ratificato l’elezione a nuovo segretario di Giovanni Testa, succeduto al dimissionario Andrea Toso.

Il nuovo segretario, cogliendo l’occasione per ringraziare il predecessore per il lavoro svolto negli ultimi otto anni, ha poi fatto il punto sulle attività future del circolo, che andranno a porsi in continuità con quanto già impostato: “Innanzitutto – ha detto Testa -, sarà fondamentale rilanciare l’attività interna del circolo, ridotta in questi anni a causa della pandemia, in modo da poter riprendere con maggior coinvolgimento ed efficacia il dialogo con le associazioni e la società civile albissolese. Questo diventerà il fulcro dei progetti futuri, in quanto dialogo e condivisione devono essere alla base di una politica sana e che porta a risultati concreti”.

“Questo metodo – ha aggiunto – non deve considerarsi limitato al solo territorio comunale ma anzi va ampliato anche a livello comprensoriale e provinciale, in quanto i problemi più complessi possono essere realmente risolti solamente da una comunità coesa, non da singoli deus ex machina”.

“In questa giornata si apre un nuovo percorso, le sfide da affrontare sono molte ma la comunità democratica albisolese saprà affrontarle a dovere dimostrando l’unità che negli ultimi anni l’ha contraddistinta”, ha concluso Testa.