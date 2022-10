Restaurata l’area archeologica di Albisola, Poggi: “Intervento per apprezzare ancora di più la civiltà da cui proveniamo”

Albisola Superiore. Sono ufficialmente completate le attività per dare un nuovo volto all’area archeologica Alba Docilia di Albisola Superiore. Il restyling è stato presentato questa sera al pubblico con un evento dal titolo “Viaggio in Villa romana tra musica, luci e suggestioni”.

Per l’occasione è stato organizzato un concerto con Maurizio Ganora ed Elisabetta Rossi, che ha visto alternarsi dal vivo musiche di Morricone fino a quelle dei Coldplay, a coronare il tutto visite guidate al sito archeologico.

“L’area archeologica è stata oggetto di importanti lavori di riqualificazione che hanno restituito al sito l’indiscusso fascino di altri tempi, capace di farci apprezzare la cultura e la civiltà dell’antica Roma che scrisse pagine importanti anche della nostra città” è il commento entusiasta dell’assessore alla cultura Simona Poggi.

“Questo è un punto di inizio, che si proietta verso una maggiore attenzione storica e architettonica – prosegue -. La forte e vincente sinergia tra gli enti, quello ministeriale, quello della Soprintendenza e del Comune, è frutto di un continuo scambio di spunti e idee che intende rafforzarsi per raggiungere nuovi obiettivi. Il turismo archeologico coniuga modernità e tradizione, riscoprendo le radici e facendole conoscere a chi viene a visitare Albisola. Preservare le aree archeologiche e i beni culturali è un dovere che tutti noi abbiamo verso le generazioni future”.

Presenti all’evento il consigliere regionale Alessandro Bozzano, il sindaco Maurizio Garbarini oltre agli assessori Poggi, Ottonello, Sprio e Brizzo.

L’area archeologica, a pochi passi dalla stazione ferroviaria, in questi ultimi mesi è stata oggetto di un importante progetto di restyling. “Una riqualificazione molto voluta e che si è potuta concretizzare con l’aiuto della Soprintendenza – entra nel dettaglio Poggi -. Grazie al suo impegno è stato ottenuto un significativo finanziamento dal Ministero della Cultura che ha potuto finanziare l’opera di restyling che ha visto, da un lato attribuire una maggiore evidenza dei vani della mansio (pavimentandoli con ghiaie di diverso colore risaltandone i livelli e le differenze), dall’altro il miglioramento del verde già presente nell’area”.

E’ stato inoltre predisposto un nuovo impianto di irrigazione dell’aerea che consentirà di effettuare una costante manutenzione attualmente a carico del Comune di Albisola. A questo si aggiunge il nuovo impianto di illuminazione che coprirà l’intera area degli scavi.

“Il progetto, che è durato circa 6 mesi – spiega Poggi -, sta finalmente avviandosi verso la sua conclusione e i suoi frutti. Sono molto felice che quest’area possa essere fruibile come merita e che possa avere una sua identità. E’ importante valorizzare il nostro patrimonio culturale. Ringrazio la Soprintendenza per il grande sostegno che ha offerto per far sì che questo progetto andasse in porto”.

“Il progetto si inserisce perfettamente negli interventi che sono stati effettuati lo scorso anno – aggiunge Poggi -: nell’area, leggibile anche dall’esterno, è stata inserita una cartellonistica esplicativa che offre ai passanti, sia turisti che cittadini, le indicazioni storiche per poter conoscere questi affascinanti reperti romani, anche senza entrare all’interno della recinzione”.

Secondo gli storici, il complesso monumentale edilizio portato alla luce, che ha un’estensione di 10mila mq, è una delle più grandi ville di epoca imperiale della Liguria. La ricca dimora disponeva di un quartiere residenziale con area termale cui erano associate strutture a carattere produttivo tipiche di un’azienda agricola.

Oggi l’area archeologica mostra parte del nucleo abitativo e della zona termale mentre una porzione del settore rustico è ancora conservata sotto il porticato collocato a est della stazione ferroviaria. Altri resti murari, coperti dall’attuale piazzale, sono ancora resi leggibili tramite lastre in travertino che li disegnano sulla pavimentazione moderna. La villa probabilmente era occupata stabilmente tra il I e il V-VI secolo d.C.