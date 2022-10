Albisola piange la scomparsa di Luigi Rebolino, storico volontario della Croce Verde

Lutto per la Croce Verde di Albisola: è prematuramente scomparso Luigi Rebolino, da tutti conosciuto come Franco.

Aveva sessanta anni ed era iscritto alla Croce Verde dal 1980 e quindi aveva già ricevuto nel 2020 il riconoscimento dell’Associazione per i quaranta anni di Volontariato. Oltre ad aver svolto i servizi in ambulanza ha avuto un importante ruolo nella vita associativa ricoprendo in più riprese l’incarico di consigliere, di direttore dei Servizi e di Economo ruolo ad oggi ancora ricoperto. Nel 2001 la Presidenza del Consiglio dei Ministri lo ha insignito della benemerenza per aver partecipato alla missione in aiuto della popolazione umbra, dopo il terremoto del 1997.

“Persona molto conosciuta ad Albisola e non solo per il ruolo nella Croce Verde locale. Ultimamente aveva avuto problemi di salute che però mascherava con il suo solito modo di fare a volte burbero a volte scherzoso. Certamente la notizia della sua scomparsa ha suscitato stupore e vicinanza espressa già dalle telefonate di rappresentanti di aziende con le quali era in contatto per il suo ruolo di economo e dai rappresentati di alcune consorelle che lo avevano conosciuto” afferma Wilder Vanz, presidente della pubblica assistenza albisolese.

“Molto apprezzato anche sul lavoro. Da parecchi anni svolgeva la sua attività presso la Edilcave di Genova Pegli in qualità di responsabile”.

“Non possiamo fare altro che stringerci alla famiglia e ricordarlo come esempio di costanza e di impegno per tutto quello che ha fatto per la Croce Verde” conclude.