Albisola Pallavolo super inizio in B2. Il direttore sportivo Buzio: “Squadra coesa, avvio oltre le aspettative”

L’Albisola Pallavolo ha iniziato alla grande il campionato di Serie B2 femminile. La formazione dei coach Valle e Porchi ha vinto le prime due gare disputate, conquistando così sei punti che saranno fondamentali in chiave salvezza.

Dopo il successo per 3 a 0 a Biella contro il Bonprix Volley Team, sabato scorso le biancazzurre hanno superato nella cornice di un palazzetto gremito Officine Savigliano con il punteggio di 3 a 1. Una serata in cui capitan Giorgia Botta e compagne hanno mostrato anche grande carattere visto che le avversarie hanno vinto 24-26 il primo set. I parziali di marca albisolese sono terminati 25-22, 25-17, 28-26.

“N0n potevamo prevedere un inizio così – afferma il direttore sportivo Roberto Buzio -.Le impressioni erano state positive. Contro un ambizioso Savigliano abbiamo colto una vittoria sofferta, anche perché abbiamo perso un primo set che pensavamo di avere in tasca. C’è ancora da lavorare, ma se mi avessero detto che dopo due partite saremmo stati a punteggio pieno non ci avrei creduto. Coach Valle ha fatto un ottimo lavoro e le ragazze si stanno dimostrando un grande gruppo. La speranza è di continuare ad avere questo pubblico anche in momenti più difficili”.