Albisola Pallavolo, coach Agosto pronto per l’esordio in Serie B: “Questa sera una delle tante battaglie della stagione, speriamo di riuscire a far divertire il nostro pubblico”

Albisola Superiore. Questa sera al Palabesio andrà in scena l’esordio in Serie B del sestetto maschile dell’Albisola Pallavolo, un ritorno storico in un campionato nazionale per una squadra determinata che, con le unghie e con i denti, tenterà di mantenere la categoria.

A poche ore da un evento così importante non sarebbero potute mancare le dichiarazioni di Claudio Agosto, allenatore del sestetto biancazzurro il quale ha esordito dichiarando: “Abbiamo preparato questa partita con le poche immagini a nostra disposizione. I nostri avversari sono un sestetto composto per lo più da giovani. Questo potrebbe far pensare ad una squadra con poche sicurezze, in realtà però ogni loro giocatore è davvero molto interessante. Sarà una delle tante battaglie che affronteremo quest’anno, vogliamo farci trovare pronti.”

Successivamente il coach dei biancazzurri si è soffermato sull’aspetto emotivo legato alla sfida di questa sera, un match speciale per la maggior parte dei giocatori biancazzurri i quali faranno il loro esordio in un campionato di Serie B.

Obiettivi ed “effetto Palabesio” gli ultimi temi trattati: “Questa sera proveremo una grandissima emozione, l’effetto palazzetto sarà importante. Speriamo di infiammare il pubblico con delle belle giocate e di essere applauditi per quanto proporremo, contiamo molto sull’affetto dei nostri tifosi. Sappiamo che ci troveremo ad affrontare sestetti molti più attrezzati, l’obiettivo però è quello di crescere insieme provando a salvarci. Undici tredicesimi dei ragazzi affronteranno per la prima volta un campionato di Serie B, l’arrivo di Louza tuttavia dovrebbe darci qualcosa in più in termini di esperienza. ”

È terminata in questa maniera l’intervista a Claudio Agosto, allenatore del sestetto maschile dell’Albisola Pallavolo che, questa sera, affronterà il Volley Parella Torino in quella che si prospetta come una partita davvero ricca di emozioni e spettacolo.