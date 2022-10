Albisola, approvato dalla giunta il progetto di riqualificazione del complesso “G.Fazzina”

Albisola Superiore. Approvato nell’ultima seduta della giunta comunale il nuovo progetto di riqualificazione del complesso di atletica leggera “G.Fazzina” da candidare alla nuova edizione del bando “Sport e Periferie 2022”, erogato dal Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Dopo aver già partecipato nel 2018 e nel 2020, quando la Liguria vide un solo progetto finanziato (Comune di Boissano, ndr) “l’amministrazione comunale, d’intesa con la società sportiva dell’ASD Atletica Alba Docilia, gestrice dell’impianto, ha voluto ritentare con tenacia e caparbietà poichè ritiene la ristrutturazione e valorizzazione dell’impianto un’operazione fondamentale per le prospettive future di crescita delle discipline dell’atletica leggera sul territorio di Albisola e nel comprensorio” spiega l’assessore allo Sport Luca Ottonello.

Nello specifico il progetto prevede interventi di manutenzione straordinaria (rifacimento pista e tribune), di abbattimento delle barriere architettoniche ed efficientamento energetico (attinenti all’immobile della palestra dell’impianto). Importo complessivo dell’intervento 480.000 euro.

“Si tratta di importanti opportunità da cercare di perseguire per reperire risorse per sviluppare importanti progetti sul territorio che si pone in linea con gli impegni assunti con il nostro programma elettorale ovvero la volontà di ricerca di fondi pubblici e privati, nazionali o europei” conclude l’assessore che, insieme al sindaco e alla giunta ringrazia “gli uffici e i professionisti che hanno contribuito alla redazione dei progetti per il grande lavoro svolto e l’impegno profuso per rispettare le scadenze”.