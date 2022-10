Albenga. È stata inaugurata questa mattina ad Albenga sul Lungomare Doria (di fronte alla Lega Navale) la nuova Piazza De Andrè.

Presenti al taglio del nastro, avvenuto davanti ad un folto pubblico di cittadini, il sindaco Riccardo Tomatis, il questore di Savona Alessandra Simone, il prefetto savonese Enrico Gullotti, l’ex sindaco di Albenga Giorgio Cangiano, l’ex assessore ingauno e architetto (che ha realizzato il progetto della piazza) Massimiliano Nucera, il portavoce dei Fieui di Caruggi Gino Rapa, gli artisti Fausto Leali, Giorgio Conte, Franco Fasano, Dario Baldan Bembo, e poi ancora Dori Ghezzi (vedova De Andrè) e Antonio Ricci.

L’opera è stata realizzata attraverso lo scomputo degli oneri di urbanizzazione e la monetizzazione degli standard dovuti da privati per l’ampliamento di un immobile secondo quanto previsto dal “Piano Casa”.

“Oggi è una bellissima giornata in tutti i sensi – ha dichiarato il sindaco Tomatis -. Si inaugura e si intitola una delle piazze che diventerà un riferimento per la zona mare ad Albenga. L’intitolazione a De Andrè non necessita di spiegazioni, anche perché è un artista che ha interpretato le parole e i sentimenti di tantissime generazioni. Ha affrontato temi ancora oggi attualissimi, come quello della pace e dell’emarginazione. Inoltre Dori Ghezzi è cittadina onoraria di Albenga”.

guarda tutte le foto 25



Albenga, taglio del nastro per la nuova piazza dedicata a De Andrè

Con riferimento alla decisione dell’amministrazione comunale di dedicare la piazza al noto cantautore genovese, nei giorni scorsi non sono mancate le polemiche da parte di alcuni esponenti della minoranza albenganese. A tal proposito, il primo cittadino ingauno ha replicato: “Credo che la vera domanda sia come mai ci sono ancora delle città liguri che non hanno intitolato una piazza Fabrizio De Andrè. Le polemiche non hanno peso e valore, una figura come quella di Faber merita ben più di una piazza. È quasi imbarazzante dover giustificare una scelta che credo arrivi dal cuore di tutti i cittadini albenganesi”.

Dello stesso avviso Gino Rapa: “L’inaugurazione di questa piazza testimonia l’amore della gente per questo artista, e questo al di là delle sterili polemiche basate su rancori personali. E’ stato un Ottobre De Andrè molto importante, con ospiti musicali di grande livello nazionale e internazionale che sono venuti ad Albenga. Ringraziamo di cuore il pubblico, perché ci vorrebbero due o tre Ambra. La piazza è nel posto giusto, perché De Andrè era un uomo di mare e di campagna. Le polemiche invece si commentano da sole. La gente è dalla parte di Fabrizio”.

Nel corso della manifestazione, una signora disabile, Nunzia Civile, ha voluto dedicare una lettera a De André: “Sono molto felice che venga dedicata questa Piazzetta a Fabrizio De André – ha detto la donna -. Ho imparato a conoscerlo ed apprezzarlo grazie agli ‘Ottobre… De André’. Durante questi spettacoli ho capito che Faber amava il mare così come amava Genova e si era anche innamorato di Napoli, mia città natale! La dedica di questa piazza che si affaccia sul mare di Albenga lo renderà molto felice lassù… starà sorridendo e canta insieme a noi. Ho avuto anche un’emozionante conferma, ovvero che la musica, in qualsiasi lingua o dialetto la si interpreti, è e sarà sempre un meraviglioso linguaggio universale. E che l’amore per essa e per le canzoni, esiste ovunque e non solo a Napoli. La musica trasmette emozioni intramontabili. Ringrazio Veramente di cuore tutti i grandi artisti che ci donano questa loro meravigliosa Arte! Grazie veramente di cuore proprio a tutti anche a chi come Faber non è più quaggiù tra noi in carne ed ossa ma, continua a vivere nei nostri cuori con la sua musica, con le sue intramontabili canzoni”.

La nuova piazza è stata ufficialmente inaugurata con la scoperatura della targa da parte di Dori Ghezzi. Dopo la benedizione del nuovo spazio dedicato a De Andrè da parte del nuovo parrocco della chiesa del Sacro Cuore don Pablo Aloy, è seguito il concerto di Giorgio Cordini, Laura De Luca e Ellade Bandini, i tre musicisti che hanno suonato con Faber.