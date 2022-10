Albenga Runners, Cangiano medaglia d’oro nella Andersen Run: “Andato oltre ogni mia più rosea aspettativa”

Sestri Levante. Una stagione da ricordare. È facilmente definibile in questa maniera l’annata vissuta fino a questo momento da Carlo Cangiano, atleta dell’Albenga Runners il quale, domenica 2 ottobre, ha vinto la Andersen Run di Sestri Levante, una Mezza Maratona di poco più di 21Km che ha suggellato l’ottimo momento di forma dell’atleta ingauno.

Dopo il terzo posto ottenuto alla Mezza Maratona del Mugello ecco dunque un’altra soddisfazione per Cangiano che, correndo la gara nel genovesato, non ha soltanto vinto una medaglia d’oro, ma ha anche migliorato il suo personal best tagliando il traguardo in 1h11’50”.

L’atleta ingauno (il quale ha collaborato all’organizzazione dell’evento “Corriamo la Fionda” svoltosi ad Albenga domenica scorsa, ndr) ha espresso tutta la sua gioia con un messaggio pubblicato sulla propria pagina Facebook: “Ci sono giornate in cui la realtà supera ogni aspettativa! Arrivare primo al traguardo di una mezza come la Andersen Run di Sestri Levante, dopo avere battagliato con atleti fenomenali e persone straordinarie per oltre 21 km, è un’emozione che mi ci vorrà un po’ di tempo per comprendere del tutto! Mai avrei immaginato di poter realizzare un nuovo personal best di 1h11’50”… E se come dico sempre, ‘non è mai troppo tardi’ per provare a fare qualcosa di valido, perché non continuare a pensare che il meglio debba ancora venire? Vamosss!”

Le prossime tappe dell’esaltante stagione di Cangiano lo vedranno impegnato questo weekend (domenica 16 ottobre) in una 30Km organizzata a Torino, questo per poi concludere affrontando la Maratona di Ravenna (programmata per il 13 novembre).