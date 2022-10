Albenga, Roberto Tomatis: “Striscioni e manifesti contro i leader di FdI, schieriamoci contro gli estremismi”

Albenga. “Pochi giorni dopo le elezioni politiche manifesti vergognosi e inqualificabili sono comparsi ad Albenga. Iniziativa che avevamo condannato sperando che le forze dell’ordine possano scoprire e denunciare i responsabili. L’onda dell’estremismo ora avanza anche nella Capitale. In un Paese democratico come il nostro tutti insieme dovremmo schierarci per difendere le istituzioni”. Lo dice in una nota Roberto Tomatis, capogruppo di Fratelli d’Italia in consiglio comunale ad Albenga.

“Ad Albenga ignoti avevano tappezzato i muri del centro storico con una locandina che ritraeva il volto di Giorgia Meloni con la svastica sulla fronte e la bocca tappata. Ora a Roma – afferma Tomatis – sono comparse scritte e striscioni contro l’elezione del nuovo presidente del Senato, Ignazio La Russa. A poche ore dal voto del Parlamento c’è chi attacca la seconda carica dello Stato. E così nella sede del quartiere Garbatella di Azione Giovani, movimento giovanile legato a Fratelli d’Italia, compare la scritta ‘Ignazio La Russa, Garbatella ti schifa’, accompagnata da una stella a cinque punte. Al Colosseo poi è stato affisso uno striscione con su scritto ‘Benvenuto presidente La Russa. La resistenza continua’, con il cognome del senatore capovolto”.

“C’è chi non ha accettato il voto democratico. Di fatto ad Albenga, come la Garbatella a Roma, Fratelli d’Italia è stata attaccata da estremisti con scritte e azioni offensive. In un periodo difficile come quello che stiamo vivendo tra guerre e crisi energetiche il clima d’odio danneggia tutti e soprattutto le istituzioni impegnate a risollevare il Paese. Come ha sottolineato Giorgia Meloni il nostro impegno sarà quello di unire la nazione, non per dividerla come sta tentando di fare qualcuno. Spero che il senso di responsabilità della politica prevalga sull’odio ideologico”, conclude Roberto Tomatis.