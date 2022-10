Albenga, possibile slittamento per il “fine lavori” sul ponte di Bastia. Il Comune: “Anas faccia chiarezza sul cronoprogramma”

Albenga. Potrebbero proseguire oltre i termini previsti i lavori di ripristino e messa in sicurezza delle strutture portanti del ponte di Bastia d’Albenga ad opera di Anas.

Anas, infatti, ha riferito informalmente agli uffici comunali di Albenga di una proroga dei lavori rispetto al termine originariamente previsto del 28 ottobre 2022. Non è ancora chiaro il nuovo termine di fine lavori.

I consiglieri Camilla Vio e Mirco Secco, dato il disagio che la chiusura totale al traffico veicolare del ponte comporta e le fondate preoccupazioni inerenti a viabilità e sicurezza stradale, hanno formulato formale richiesta al fine di ottenere da Anas al più presto cronoprogramma dettagliato dei lavori e approfondimento sull’intervento.

Affermano i consiglieri Camilla Vio e Mirco Secco: “La chiusura del ponte di Bastia comporta notevoli disagi ai cittadini, ma ciò che ci preoccupa maggiormente sono le problematiche inerenti alla sicurezza stradale visti i numerosi incidenti avvenuti in particolare negli ultimi giorni. Dirottare il traffico veicolare sull’Aurelia bis comporta spesso code e rallentamenti e un aumento del rischio di incidenti stradali. Chiediamo ad Anas chiarezza, di avere una tempistica certa per l’espletamento dei lavori e per la riapertura del ponte al fine di poterla comunicare ai nostri concittadini ”.

Aggiunge il vicesindaco Alberto Passino: “Il Comune di Albenga sta aspettando ancora formale riscontro alla richiesta già presentata d’informazioni sul cantiere, che sembra non procedere nei tempi inizialmente comunicati. I disagi alla viabilità per residenti ed aziende sono sempre più pressanti e inaccettabili, chiediamo ad Anas risposte e tempi certi”.

Il ponte di Bastia è aperto al traffico pedonale mentre il traffico veicolare è indirizzato verso la strada statale 717 “di Villanova di Albenga” e la strada statale 582 “del Colle San Bernardo”.