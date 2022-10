Albenga, la segnalazione: “In via Villaggio Iris asfalto dissestato, incolumità pubblica in pericolo”

Con la presente si voleva denunciare la presenza di una strada gravemente dissestata con conseguente pericolo per l’incolumità pubblica.

In particolare nel tratto di strada in prossimità dell’ingresso alla Via Villaggio Iris abbiamo riscontrato grandi buche, asfalto dissestato, fondo stradale sdrucciolevole a causa di pietrisco.

Tale situazione mette in grave pericolo la circolazione soprattutto di chi utilizza le due ruote per i propri spostamenti, oltre che ovviamente l’incolumità di automobilisti e pedoni che di lì transitano.

Più volte la situazione è stata segnalata e ignorata dal Comune di Albenga (i palliativi utilizzati dal Comune per chiudere le buche hanno solo peggiorato la situazione aumentando il pietrisco e la ghiaia già presente).

Anche il servizio di raccolta dei rifiuti porta a porta causa disagi e sporcizia su tutta la via con l’aumento inevitabile di cinghiali e roditori di grosse dimensioni davanti alle abitazioni.

Anche la potatura della vegetazione e dei figli stradali e praticamente inesistente e le poche volte che hanno tagliato il verde ciglio strada l’hanno abbandonato lì in terra.

Un lettore