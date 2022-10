Albenga. Incidente stradale, intorno alle 16,30, in centro Albenga, precisamente in piazza del Popolo.

Un uomo sulla quarantina, in sella alla sua bici, si è scontrato con un’auto. Sbalzato dalla sella, ha riportato alcune ferite, per fortuna giudicate non gravi.

Soccorso dai militi della croce bianca di Albenga, è stato trasporto, in codice giallo, all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.